Die etwas anderen Helfer im Einsatz

Torgau/ Oschatz. Eigentlich war der 30. Mai für Ulrich Münch ein Sonntag wie jeder andere auch. Er war gerade mit seiner Frau im Auto unterwegs, genoß das schöne Wetter und erfreute sich über die warmen Sonnenstrahlen, die dieser letzte Apriltag parat hatte. Bis sein Telefon klingelte. Es war die Leitstelle in Leipzig, es hatte einen Unfall gegeben und Münch und sein Team sollten hinaus fahren.



Doch Ulrich Münch ist nicht etwa Rettungssanitäter, nein, er und seine Mitstreiter sind die so genannten Notfallseelsorger des DRK. Sie kümmern sich nicht um die physischen Schäden, die bei solch einer Katastrophe wie eben diesem Unfall auf der B 6 bei Oschatz passieren, sondern kümmern sich auf psychologischer Ebene. „Ja, nachdem ich dann mit unserer Leitstelle zu Ende telefoniert habe, musste alles sehr schnell gehen,“ erzählt Teamleiter Münch das Vorgehen der Notfallseelsorger im Ernstfall. „Ich habe dann schnell zwei Gruppen von uns alarmiert, zwei Leute in Oschatz und noch eine Person in Torgau. Und dann ging es für mich auch schon los, ab nach Oschatz.“



Gegen zwölf Uhr am Sonntagmittag hatte sich der Unfall auf der Bundesstraße ereignet, gute anderthalb Stunden später waren die beiden Oschatzer Notfallseelsorger vor Ort. Eine davon war Ulrike Bönisch: „Als wir angekommen waren, ging es für uns erst einmal darum, uns um die Ersthelfer zu kümmern. Das waren vier junge Männer, welche kurz hinter dem Unfallwagen gefahren waren und dann angehalten hatten, um der einen einzigen Überlebenden Person des Crashs mit ihrer Hilfe beizustehen.“ In solch einer Situation sei es immer wichtig, die Ersthelfer von sich aus reden zu lassen, erzählt die Oschatzerin. Dies sei notwendig, damit diese weiterhin handlungsfähig bleiben und nicht in einen Schock verfallen. „Es kann nämlich sehr schnell passieren, dass es durch das ganze Adrenalin, was durch solch eine immens stressige Situation im Körper produziert wird, zu einem traumatischen Erlebnis und dementsprechend auch schweren Folgeschäden kommt. Nämlich genau dann, wenn das Adrenalin im Körper stockt und nicht rausgelassen werden kann. Und das muss man den Leuten erklären, dass es ganz normal ist, den Stress in so einer Situation rauszulassen.“



Doch in diesem Fall hatten die beiden Notfallseelsorger ein gutes Gefühl. So war zwar der Unfall mit insgesamt vier Toten und einer Schwerverletzten sehr harter Stoff, doch durch die Tatsache, dass die Ersthelfer allesamt Männer in einem ähnlichen Alter waren, konnten sie den Stress verhältnismäßig gut abbauen. „Einer von den Vieren war sogar bei der Feuerwehr und hatte ein ähnliche Situation schon einmal erlebt.“



Nichtsdestotrotz kümmerten sich die Notfallseelsorger natürlich um alle vier Ersthelfer. Dabei komme es besonders darauf an, zu zeigen, dass jemand da ist, erläuterte Ursula Baum, ein Torgauer Mitglied von Ulrich Münchs Team. „Das Gespräch entwickelt sich dann von selbst und wenn nicht, dann ist das auch nicht so schlimm. Helfen kann man auch durch Schweigen“. Primär gehe es jedoch um das Zuhören, Nachfragen und Trösten.



Rund 15 Minuten, nachdem die Oschatzer Notfallseelsorger am Ort des Geschehens angekommen waren und ihre Arbeit aufgenommen hatten, trafen auch die Torgauer Kollegen ein. Die Ersthelfer hatten mittlerweile von dem zuständigen Notarzt ein „Okay“ dafür bekommen, nachhause fahren zu dürfen und dann ging es an die weitere unschöne Aufgabe, den Familien der insgesamt vier Unfallopfer die Nachricht von deren Tod zu überbringen. „Dies geschah zusammen mit der Polizei“, schildert Teamleiter Ulrich Münch. „Wir haben uns aufgeteilt, sodass jede Familie von zwei Notfallseelsorgern besucht werden konnte. So war jedenfalls die Theorie.“ Leider konnten weder die Torgauer noch die Oschatzer Seelsorger die entsprechenden Angehörigen zuhause antreffen, weswegen der Einsatz vorerst pausiert werden musste. Nach einiger Zeit konnte dann eine Familie angetroffen werden, die zweite jedoch nicht mehr an diesem Tag. „Ja, und damit war dann der Einsatz eigentlich für uns soweit erledigt. Fast jedenfalls,“ sagte Münch.



Denn nach jedem Einsatz geht es für den Teamleiter noch an die Nachbereitung, zusammen mit jedem einzelnen beteiligt gewesenen Notfallseelsorger. So telefoniert der Torgauer nach jedem Einsatz einzeln mit seinen Kollegen, um deren Erfahrungen zu hören, ein Fazit zu ziehen aber auch um die Verarbeitung des Erlebten zu fördern. „Denn auch wir sind nur Menschen und auch uns gehen solche Unfälle teilweise nahe“, sagte Ulrike Bönisch. Für sie war der Einsatz in Oschatz der erste in solch einer Dimension. „Und gerade dann ist es von enormer Wichtigkeit, ein gutes Team zu sein und miteinander reden zu können. Das hilft einem ungemein.“ Außerdem gibt es für alle Notfallseelsorger einmal im Monat noch eine Supervision, welche ebenfall der Verarbeitung dienen soll.