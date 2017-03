Die letzte Ruhe unterm Blätterdach

Torgau. Naturverbunden, schlicht und tröstlich – mit diesen drei Attributen bewirbt die FriedWald GmbH die Bestattung im Grünen. Seit dem Jahre 2000 existiert das private Unternehmen mit dem Sitz im hessischen Griesheim nun bereits und brachte seither 57 Bestattungswälder auf den Weg. Und auch in Nordsachsen existiert ein Standort eines solchen FriedWaldes. Dieser befindet sich im Plantizwald in Bennewitz bei Wurzen und erfreut sich einer gewissen Beliebtheit. Doch wäre solch ein alternativer Bestattungsort auch für die Torgauer Region eine denkbare Option oder findet dieses Konzept nicht genügend Interessenten? Die Torgauer Zeitung hat einfach mal nachgefragt:



Ein FriedWald ist, wie der Name schon sagt, eine Mischung aus Friedhof und Wald. Hier können Verstorbene in biologisch abbaubaren Urnen am Fuße eines von ihnen oder den Hinterbliebenen ausgesuchten Baumes beigesetzt werden. Die Gräber sind dabei ganz schlicht und einfach gehalten. Lediglich ein Namensschild am Baum macht auf die Grabstätte aufmerksam. Auch wenn für eine Bestattung in einem FriedWald die Einäscherung Pflicht ist, die Art der Beisetzung bleibt letztendlich den Wünschen des Verstorbenen und der Hinterbliebenen überlassen. Dabei sind sowohl christliche Beisetzungen ebenso beliebt wie eine Bestattung ohne geistlichen Beistand.



Im Normalfall sind an solch einem FriedWald drei Parteien beteiligt: Der Waldbesitzer, die Kommune und die FriedWald GmbH. Die Kommune muss sich für die Einrichtung eines FriedWald-Standortes entscheiden und die Kosten. Die FriedWald GmbH unterstützt dann die Kommune und den Waldbesitzer im Genehmigungsverfahren, welches auf Landkreisebene erfolgt. Für die forstlichen Arbeiten sowie die Betreuung vor Ort sind Förster zuständig. Kundenbetreuung, Marketing und Vertrieb obliegen dann wiederum der FriedWald GmbH. Finanziell getragen wird das ganze jedoch von der Kommune.



Auch für Jan Glock, dem Leiter des Forstbezirkes Taura, in welchem alle Staatswälder von Belgern bis Delitzsch eingegliedert sind, ist das Thema FriedWald keine absolut Neuigkeit. Bereits vor 15 Jahren kam er mit dem Unternehmen in Kontakt, als dieses damals nach passenden Wäldern in Sachsen gesucht hatte. Doch auch damals schon stand bereits fest: der Sachsenforst steht für solche Bestattungswälder nicht zur Verfügung. „Dies wurde von der oberen Forstbehörde so festgelegt“, erklärt Glock. Eine Mitnutzung von Waldflächen für nichtforstliche Zwecke sei im Waldgesetz geregelt, darunter fällt auch die Nutzung als Bestattungswald. Außerdem sei es auch gar nicht so einfach, eine geeignete Fläche für einen solche FriedWald zu finden, lässt Glock durchblicken. So sei eine der Vorraussetzungen ein lockeres Waldbild, in welchem die Bäume zumeist weit auseinander stehen. Für einen forstwirtschaftlich genutzten Wald aber kaum vorstellbar. Auch einige weitere Auflagen, wie unter anderem die Beschränkung auf Laubmischwälder machen die Suche nach einem geeigneten Standort zu einer echten Herausforderung.



„Also wenn ich ehrlich bin, habe ich, seit vor zwei Jahren in Bennewitz der FriedWald eröffnet wurde, keine wirkliche Auswirkung auf die Zahl der Bestattungen hier bei uns bemerken können“, erzählt Gertrud Bischof, Verwalterin des evangelischen Stadtfriedhofs in Torgau. Für sie ist besonders die Vielfalt in der Bestattungslandschaft, die ein solcher FriedWald mit sich bringt, eine große Errungenschaft. „Der Friedhof ist ja ein Stück weit auch ein Spiegel der Gesellschaft. Und heutzutage geht eben der Tenor immer mehr in Richtung der Bestattungsmöglichkeiten, bei denen man keine langfristigeren Verpflichtungen eingehen muss.“



Restlos posititiv ist die Friedhofsverwalterin den FriedWäldern gegenüber jedoch nicht eingestellt. So seien besonders die Herausforderungen für ältere Menschen, die die typischen Friedhofsgänger seien, nicht klar von dem Unternehmen kommuniziert. Darunter fallen unter anderem die schwierige Erreichbarkeit von solchen FriedWäldern für Menschen ohne Auto oder aber auch die Rollatoren ungeeigneten Wege innerhalb des FriedWaldes. „Eine gute Geschäftsidee bleiben diese Bestattungswälder nichtsdestotrotz. Am Ende sind es ja die Kommune und Waldbesitzer, die sich darum kümmern. Und das Unternehmen verdient damit gutes Geld.“



Knapp zwei Jahre ist es nun her, dass am 19. Juni 2015 in Bennewitz (b. Wurzen) der erste und bislang einzige FriedWald seine Tore öffnete. 66 Hektar stehen seitdem für Bestattungen unterm dem Blätterdach des Planitzwaldes zur Verfügung und erfahren von der Bevölkerung in und um Bennewitz einen hohen Zuspruch. „Die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch und in Teilbereichen, wie etwa der Bestattungsform „Einzelbaum“ sogar noch gestiegen. Im Verhältnis hat sich der Zuspruch im Vergleich 2015 zu 2016 fast verdoppelt“, teilt Bernd Laqua, Bürgermeister der Gemeinde Bennewitz mit. Auch nach zwei Jahren steht er voll und ganz hinter dem Konzept dieser besonderen Form der Bestattung, da man mit ihr eine echte Alternative anbieten könne, um den Umgang mit dem Tod und der Grabpflege als Last von den Schultern der Betroffenen nehmen könne.

Was die Konkurrenz zu den klassischen Friedhöfen anbelangt, ist Laqua ganz gelassen: „Natürlich ist jedes neue Element auf welchem Gebiet auch immer, ein Konkurrent. Konkurrenz kann sich aber auch positiv auswirken.“ So verweist er auf die steigende Angebotsvielfalt in den städtischen, gemeindlichen oder allgemeinen Friedhöfen. „Überall, wo es möglich ist, werden auch jetzt schon Baumbestattungen angeboten.“



Und auch Sylvia Weimert, Rednerin des Torgauer Bestattungshauses Böhme sieht in den FriedWäldern keine ernstzunehmende Konkurrenz zur herkömmlichen Form der Bestattung und Beisetzung auf einem Friedhof. Eine wirklich große Resonanz für Bestattungstermine in FriedWäldern gäbe es jedoch nichtsdestotrotz. „Die Zahl der Anfragen hat sich in den letzten zwei Jahren wirklich massiv vergrößert. Bei den alternativen Bestattungsformen ist der FriedWald inzwischen auf jeden Fall ganz vorn mit dabei.“