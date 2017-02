Die netten Kollegen haben den Ausschlag gegeben

Dommitzsch. Leipzig und Dresden kannte er. Auch von Torgau hatte er schon gehört. Aber Dommitzsch....? Da musste Johann I. Kim erst einmal googeln. Als er sich dann im Herbst letzten Jahres das Schulungs- und Referenzzentrum des Polizeiverwaltungsamtes in der Gänsebrunnenstadt näher anschaute, war er richtig begeistert.

Seit 1. Januar ist der 45-Jährige nun Leiter der Einrichtung und damit offiziell Nachfolger von Wilfried Baum, der am 13. Dezember in den Ruhestand verabschiedet wurde. Johann I. Kim spricht von einem kleinen High-Tech-Zentrum, dessen moderne Infrastruktur von außen gar nicht gleich sichtbar sei. Von der technischen Ausstattung super. Das Ganze eingebettet in einer idyllischen Landschaft. Deutschlandweit eine kleine Seltenheit. „Man kann sich hier auf dem Campus voll und ganz auf die Schulung und technische Arbeit fokussieren, ohne Ablenkung von außen“, bringt es der neue Leiter auf den Punkt.

Für die Zukunft hat sich der gebürtige Südkoreaner, der auch lange Zeit in Japan und Korea lebte, einiges vorgenommen. Radikale Änderungen soll es zwar nicht geben, aber eine gewisse Neuorientierung und Ausgestaltung der Lehrveranstaltungen möchte er durchaus erreichen. „Ich möchte neue Impulse setzen“, sagt er. Dazu gehört auch, die Zahl der Teilnehmer an Weiterbildungen und Fortbildungen zu erhöhen.

Zwischen 3000 und 4500 Personen kommen jährlich für einen oder mehrere Tage nach Dommitzsch, um sich mit neuesten Techniken auf dem Gebiet der Information und Kommunikation vertraut zu machen – sei es unter anderem Digitalfunk oder polizeiliche Anwendungen. Überwiegend sind es Bedienstete der Polizei, aber auch Mitarbeiter von Rettungsdiensten und Berufsfeuerwehren. Für mehrtägige Veranstaltungen stehen Unterkunftshäuser auf dem Campus bereit.

Johann I. Kim kam mit vier Jahren nach Deutschland, wuchs in Berlin auf. Er studierte Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsinformatik, besuchte dazu Hochschulen in Berlin, St. Gallen/Schweiz, Liverpool/England und Brüssel/Belgien. Beschäftigt war er später bei großen Konzernen wie Nike (Intranet-Design) und Samsung (Technologie/Innovationsmanagement).

Seit 2012 wirkt er in verschiedenen Universitäten und Hochschulen als Dozent. Zum Beispiel an der Uni Witten/Herdecke, der DHBW, der FOM Hochschule, der Europa-Universität Viadrina und der Deutschen Hochschule der Polizei. Seine Frau ist Wirtschaftswissenschaftlerin und arbeitet bei einer Fluggesellschaft im Bereich Marketing. Das Paar möchte im Spätfrühjahr Frankfurt/Main – wo es seit elf Jahren lebt – verlassen und nach Leipzig oder Torgau ziehen.

„Ich bin hier von den Kollegen eingeführt worden. Deren Offenheit, Freundlichkeit und Professionalität gepaart mit Humor haben den Ausschlag gegeben, die Stelle in Dommitzsch zu übernehmen“, so Johann I. Kim. Privat gehört seine Leidenschaft der Musik – Klassik und Jazz. Er kann eine musikalische Ausbildung vorweisen, hat lange aktiv musiziert – spielt unter anderem Geige, Klavier und Bass.

Einige Instrumente hat er auch nach Dommitzsch mitgebracht, um nicht aus der Übung zu kommen. Bis zu seinem Umzug wohnt er auf dem Areal des Schulungs- und Referenzzentrums, pendelt an den Wochenenden zwischen Dommitzsch und Frankurt hin und her. Aber das soll sich ja bald ändern. „Ich freue mich sehr, hier in Sachsen sesshaft zu werden“, erklärt der Leiter der Einrichtung.