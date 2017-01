Die weite Anreise hatte sich für die Pirnaer gelohnt

Fußball. Souverän gewann der VfL Pirna-Copitz 07 am Freitagvormittag vergangener Woche das mit 12 Mannschaften besetzte E-Junioren-Hallenturnier des FC Elbaue Torgau, ausgespielt in der Stadthalle Belgern.

Fußball. Souverän gewann der VfL Pirna-Copitz 07 am Freitagvormittag vergangener Woche das mit 12 Mannschaften besetzte E-Junioren-Hallenturnier des FC Elbaue Torgau, ausgespielt in der Stadthalle Belgern. Gespielt wurde um die Pokale und Preise des Turniersponsors Montageservice Karsten Müller aus Belgern. Die Gäste mit der weitesten Anreise waren die Pirnaer und bereiteten sich professionell auf dieses Hallenturnier vor. Sie reisten bereits am Vortag an und übernachteten in zwei verschiedenen Belgeraner Pensionen.

Sie waren es, die in dem fairen und gut organisierten Turnier dominierten und letztlich auch völlig zurecht gewannen. Enttäuschend oder besser gesagt ernüchternd, war das sportliche Abschneiden der drei Teams aus der Region Torgau. Mannschaften wie etwa die SG Züllsdorf aus dem benachbarten Elbe-Elster-Kreis als Dritter oder SV Blau-Weiß Bennewitz (bei Wurzen), als späterer Turniervierter, überraschten hingegen.



Vorrunde – Gruppe A: MoGoNo – Züllsdorf 0:0, Elbaue II – Stauchitz 3:0, Markkleeberg – Bennewitz 1:3, MoGoNo – Elbaue II 0:3, Züllsdorf – Bennewitz 1:2, Stauchitz – Markkleeberg 0:1, Elbaue II – Züllsdorf 0:1, Markkleeberg – MoGoNo 2:0, Bennewitz – Stauchitz 0:0, Elbaue II – Markkleeberg 1:1, Züllsdorf – Stauchitz 0:0, MoGoNo – Bennewitz 0:4, Markkleeberg – Züllsdorf 0:1, Bennewitz – Elbaue II 2:2, Stauchitz – MoGoNo 0:0; – Gruppe B: MoGoNo III – Olympia 0:7, Röderau - Pirna 1:5, Elbaue – Hartenfels 0:3, MoGoNo III - Röderau 3:2, Olympia – Hartenfels 0:0, Pirna – Elbaue I 4:1, Röderau – Olympia 0:3, Elbaue – MoGoNo III 2:1, Hartenfels – Pirna 1:0, Röderau – Elbaue I 0:2, Olympia – Pirna 0:2, MoGoNo III – Hartenfels 1:1, Elbaue – Olympia 0:3, Hartenfels – Röderau 0:0, Pirna – MoGoNo III 7:0



Halbfinalspiele: Bennewitz – Olympia Leipzig 0:2 nach 9 Meter (0:0); Pirna – Züllsdorf 2:0

um Platz 11: MoGoNo – Röderau-Bobersen 2:1

um Platz 9: Stauchitz – MoGoNo III 2:1

um Platz 7: Markkleeberg – Elbaue Torgau I 2:1

um Platz 5: Elbaue II – Hartenfels Torgau 3:2

um Platz 3: Bennewitz – Züllsdorf 1:2

Finale: Olympia Leipzig – Pirna-Copitz 0:3

Endstand

1. VfL Pirna-Copitz 07

2. SG Olympia 1896 Leipzig

3. SG Züllsdorf

4. SV Blau-Weiß Bennewitz

5. SpG Elbaue Torgau II/Belgern

6. SC Hartenfels Torgau 04

7. Kickers 94 Markkleeberg

8. FC Elbaue Torgau I

9. SV Stauchitz 47

10. SG MoGoNo Leipzig III

11. SG MoGoNo Leipzig

12. SV Röderau/Bobersen



Sonderpokal Bester Torhüter: Tom Hissung (SpG Elbaue Torgau II/Belgern)

Sonderpokal Bester Torschütze: August Bucht (Pirna-Copitz) – 8 Tore

Schiedsrichter: Roland Schrinner, Nick Schefner (beide FC Elbaue Torgau)

Elbaue Torgau II/Belgern: T. Hissung, H. Witte, K. Eberlein, E. Philipp (1), T. Kittel, J. Gornig (1), E. Kurth, L. Müller, M. Kurth (4), F. Weiße (3) ;

Hartenfels Torgau: M. Schumann, S. Törl, F. Krausch, P. Balcer (2), N. Schubert, J. Hirmer (2), R. Pötzsch (1), S. Eppendorf, T. Sonntag

FC Elbaue Torgau: T. Waszkowski, L. Flemming, M. Winkler, V. Grau, D. Sergeev (1), H. Daas, M. Schlesinger, L. Engel, T. Fischer (4), L. Stäger



