Die weite Reise hatte sich gelohnt

(Offener Sachsenpokal/Knaben A) Vimaria Weimar – TSV Blau-Weiß Torgau 0:4 (0:1)

Damit stand auch die weiteste Fahrt zu einem Auswärtsspiel in dieser Saison auf dem Programm. Mit einem Sieg wollte man sich dafür dann auch belohnen, dass die Anstrengungen in Kauf genommen wurden. Die Torgauer mussten sich im Spiel dann anfangs erst einmal finden, mussten die Umstellung von der Größe der Sporthalle auf die Größe des Großfeldes erst einmal schaffen. Auf gewohntem Naturrasen, welcher aber von schlechterer Qualität als der Torgauer ist, zeigte sich schon, dass noch nicht viele Trainingseinheiten auf dem Feld hinter den Torgauern liegen und die Unsicherheiten bei Ballannahme und beim Schlagen noch deutlich vorhanden sind.

Trotzdem waren die Gäste von Anfang an die bessere und aggressivere Mannschaft. Aus den oben besagten Problemen resultierten viele Einzelleistungen, welche dann meist kraftlos vor dem gegnerischen Tor ergebnislos verpufften. In der 13. Spielminute dann mal eine feine Kombination über Theo Manthey und Philipp Zembol, der auf Justus Ritter passte, und dieser ließ den Ball über die Schlägerkufe ins Tor springen. Die Blau-Weißen blieben am Ball, hatten aber bis zur Pause keine großen Chancen mehr, ebenso wie die Thüringer, deren wenige Angriffsbemühungen durch die gute Torgauer Abwehr gestoppt wurden.

In der zweiten Hälfte kamen die Elbestädter gut aus den Startlöchern und konnten schon in der 4. Minute durch Philipp Zembol nach Pass von Arthur Nitz auf 2:0 erhöhen. Die Weimarer wollten auch einen Treffer erzielen und öffneten die Abwehr etwas, was dann zu einigen hochkarätigen Konterchancen für den TSV führte. Diese wurden leider etwas zu leichtfertig vergeben. Hier muss man noch cleverer werden. Letztendlich traf Arthur Nitz noch zweimal ins „Schwarze“ und somit lautete das Endergebnis völlig verdient 4:0 für den TSV Blau-Weiß.

In drei Wochen empfangen die Torgauer im nächsten Spiel auf der Hockeyanlage in der Dahlener Straße den brandenburgischen Vertreter HC Lauchhammer.

Torgau: Kevin Schindler, Ole Romanschek, Philipp Zembol, Julius Ritter, Fynn Ebert, Tim Zimmermann, Arthur Nitz, Justus Ritter, Felix Szymanski, Lennox Illmann, Theo Manthey, Jordan Goltz, Leopold Pinta

Der TSV Blau-Weiß sucht noch Mitspieler, besonders der Geburtsjahrgänge 2007 bis 2011. Training ist freitags, ab 16.30 Uhr, auf dem Hockeyplatz Torgau (Dahlener Straße).