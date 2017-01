Dieser Sieg tut besonders gut

Handball . Nach dem torreichen Unentschieden am vergangenen Samstag wollten und mussten die Jungs des VfB Torgau in der aktuellen Spielrunde wieder siegen. Zu Gast war die SG Zschortau, mit der man noch eine Rechnung offen hatte. Im Hinspiel verloren die Elbestädter unglücklich mit zwei Treffen, dafür wollte man Revanche nehmen.

Handball. Nach dem torreichen Unentschieden am vergangenen Samstag wollten und mussten die Jungs des VfB Torgau in der aktuellen Spielrunde wieder siegen. Zu Gast war die SG Zschortau, mit der man noch eine Rechnung offen hatte. Im Hinspiel verloren die Elbestädter unglücklich mit zwei Treffen, dafür wollte man Revanche nehmen. Der Schlüssel zum Sieg war am Samstag die eigene Abwehr. Dank der Unterstützung der zweiten Mannschaft konnte man mit einem breiten Kader in die Begegnung gehen.

Die VfB-Sieben startete wie die Feuerwehr und ging mit 3:0 in Führung. Alles lief nach Plan, aber leider nur fünf Minuten. Danach scheiterten die Gastgeber am gegnerischen Keeper und in der Abwehr waren sie immer einen Schritt zu spät. So konnten die Zschortauer ausgleichen (3:3) und auch selber in Führung gehen (6:4).

Eigentlich gab es nur zwei torgefährliche Gästespieler, also wurde nach einer Auszeit offensiver gedeckt. Dies fruchtete auch und die Torgauer Überlegenheit spiegelte sich nun endlich im Ergebnis wieder (6:7/9:9/12:10). Die Gäste brachten gar nichts mehr zu Stande, sodass die VfB-Sieben bis zur Pause auf 14:10 davon zogen.

In der Kabine wurde noch einmal an das ärgerliche Hinspiel erinnert. Alle Spieler waren heiß auf die zweite Halbzeit! Aber die Chancenverwertung musste noch besser werden. Angeführt von einem starken Alessandro Becker nahm der VfB-Express nach der Halbzeitpause wieder Fahrt auf. Mit drei Toren in Folge ließen die Torgauer keinen Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Feld gehen sollte (17:10). Der VfB-Anhang in der gut gefüllten JWG-Halle war sich einig, das wird ein Schützenfest. Aber im ersten Abschnitt der 2. Halbzeit leistete sich das VfB-Team wieder einen kleinen Hänger. Die Gäste verkürzten auf 15:18. VfB-Trainer Franke nahm die zweite Auszeit und brachte seine Schützlinge wieder in die Spur! Torhüter Kunze zeigte nun tolle Paraden und leitete zudem mit schönen Pässen die Konter ein.

Diese wurden von Pfeiffer und Busch verwandelt, sodass sich der VfB schnell wieder ein Polster von sechs Toren erarbeitete (21:15/24:18). Die Elbestädter zogen nun auf und davon (30:19). Indes verlor die SGZ völlig den Faden und erzielte in den letzten zehn Minuten kein einziges Tor mehr. Die Gäste kassierten einen Konter nach dem anderen und der VfB ließ auch nicht locker. Ab dem 31:20 trafen die Gastgeber dann sechs Mal in Folge zum letztlich klaren Erfolg und erlösten dann die Randdelitzscher.

Der höchste Sieg der bisherigen Saison tut den VfB-Jungs sehr gut, dennoch wird man nicht abheben, da der Gegner in dieser Partie doch einige Defiz

Aktuelle Tabelle: 01. SG LVB Leipzig IV 381:196 22:00 02. VfB Eilenburg 303:262 18:04 03. BSC Victoria Naunhof 287:230 16:06 04. VfB Torgau 298:337 10:14 05. SV Lok Leipzig-Mitte II 275:314 10:14 06. SG Zschortau 268:318 10:14 07. Bornaer HV 09 298:314 10:16 08. SC DHfK Leipzig III 316:365 10:16 09. HSG Rückmarsdorf II 281:311 09:15 10. TSG 1861 Taucha 262:294 09:15 11. HSV Mölkau – Die Haie II 261:289 06:16 12. HSG Riesa/Oschatz III abgemeldet

ite offenbarte. Am kommenden Wochenende spielt der VfB erneut daheim, aber an gewohnter Stelle – Sporthalle am Wasserturm –, gegen den Tabellenletzten aus Mölkau. Ein Sieg soll folgen!

Torgau: M. Borisch/Th. Kunze; A. Becker (6), R. Busch (9/2 davon Siebenmeter), S. Engelmann (1), P. Ritz (3), C. Kanitz (1) , J. Kunze, Leisner (1), R. Nicolaus (9), L. Blume (2), M. Pfeiffer (5), A. Gräfe, L. Dörge; Siebenmeter: 3/2:0; 2-Minuten-Strafen: 3:1