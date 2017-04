Dieses Jahr gehts Richtung Wittenberg

Torgau. Es ist wieder soweit. Die Temperaturen steigen und die Motorradsaison steht in den Startlöchern. Und um diese gebührend einzuleiten, wird am Ostersonntag, 16. April, die nun bereits sechste Auflage der Torgauer Ausfahrt stattfinden.

Hierfür ist jeder Besitzer eines motorisierten Untersatzes eingeladen, egal ob Auto oder Motorrad, Old- oder Youngtimer. Die Strecke soll diesmal in Richtung Wittenberg führen und ist für die Zeit von 13.30 bis 20 Uhr angelegt. Getroffen wird sich auf dem Torgauer Marktplatz gegen 13.30 Uhr. Von dort aus soll es dann losgehen. Alle weiteren Informationen sind in der Facebookveranstaltung „6. Torgauer Ausfahrt“ zu finden. Dort haben sich aktuell 71 Nutzer angekündigt. Bis Sonntag sollen auch noch nähere Details zum Streckenverlauf zu finden sein.nl