Dommitzscher Feuerwehrleute in Delitzsch gefragt

Nordsachsen. Im gut 50 Kilometer entfernten Delitzsch war im Gewerbegebiet Süd-West in einem papierverarbeitenden Betrieb aus bisher ungeklärter Ursache ein 1000-Liter-Fass mit Lack geplatzt. Die Kameraden aus Dommitzsch wurden gegen 8.30 Uhr zusammen mit dem Gefahrenabwehrzug Delitzsch alarmiert. Insgesamt acht Kameraden machten sich von Dommitzsch aus mit dem ABC-Erkundungsfahrzeug sowie Einsatzleitwagen auf den Weg in die Loberstadt.



Bereits gegen acht Uhr waren erste Wehren alarmiert worden. Darunter Einsatzkräfte aus Zschernitz, Wiedemar und Delitzsch. Die Spezialisten, die im Umgang mit Gefahrengut ausgebildet sind, waren über den Vormittag hinweg damit beschäftigt, den Lack zu binden und zu beseitigen. Dabei gingen sie mit Schutzbrillen und Handschuhen gegen die ätzende Flüssigkeit vor. Gegen halb elf konnte der Einsatz vor Ort schließlich beendet werden. Nach ersten Informationen vor Ort habe es keine Verletzten gegeben.



Für die Dommitzscher Feuerwehrleute sind Einsätze über die Grenzen der Region hinweg keine Seltenheit, weiß Daniel Noack. „Der aktuellen Alarm- und Ausrückeordnung folgend, wird bei der Meldung ,ABC-Alarm’ der Gefahrengut-Erkunder angefordert, der entsprechende Einsatzmittel bereithält.“ Zuletzt führte die Dommitzscher am 14. Januar ein solcher Einsatz in Richtung A 9. Ein Lkw war im Graben gelandet – der Tank durch die Wucht des Aufpralls aufgerissen. „Auf der Anfahrt erfolgte bereits der Abbruch. Die Kameraden vor Ort konnten der Lage Herr werden“, erinnert sich Daniel Noack von der Dommitzscher Feuerwehr. Im Oktober 2016 rückte man nach Krostitz aus. Hier war ein mit Säure gefüllter Behälter kaputtgegegangen.