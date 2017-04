Doppelte Dosis hilft Impfversagern

Torgau . Das Gesundheitsamt Nordsachsen rät, Kinder noch vor der Einschulung das zweite Mal gegen Masern, Mumps und Röteln zu impfen. Was das mit Impfversagern zu tun hat, erklärt die Amtsärztin im Interview.

Torgau. Bei den diesjährigen Schuluntersuchungen hat das Gesundheitsamt des Landkreises festgestellt, dass zahlreiche Kinder keinen ausreichenden Impfschutz haben. Das Amt rät Eltern deshalb dringend, noch vor Schuleintritt den Impfausweis der Kinder zu kontrollieren. Die TZ sprach darüber mit Amtsärztin Ellen Futtig.

TZ: Wie hoch ist der Anteil der geimpften Kinder im Landkreis?

Ellen Futtig: 82 Prozent der Schulanfänger 2017 im Landkreis Nordsachsen waren zur Einschulungsuntersuchung vollständig gegen Masern, Mumps und Röteln geimpft. Doch nur wenn mehr als 95 Prozent der Bevölkerung gegen Masern geschützt sind, kann eine Verbreitung der Masern verhindert werden.

Erst dann besteht eine so genannte Herdenimmunität, die auch den Personen Schutz bietet, die nicht geimpft werden können, wie beispielsweise Säuglinge oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

Was heißt vollständig geimpft?

Beinahe jedes Kind hat bereits eine Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln bekommen. Doch manche sind sogenannte Impfversager, das heißt, sie bauen keine Immunität auf. Deshalb gibt es die zweite Impfung, um das nachzuholen. Seit diesem Jahr gilt in Sachsen nun die Empfehlung, diese zweite Impfung vor dem Schulanfang durchzuführen.

Warum impft das Gesundheitsamt nicht gleich selbst, wenn es bei den Vorschuluntersuchungen die Kinder ohnehin antrifft?

Auf den ersten Blick wäre das denkbar, zumal auch die Eltern dabei sind. Die Vorschuluntersuchungen sind aber eng getaktet, es fehlt also die Zeit. Hinzu kommen die eingeschränkten räumlichen Möglichkeiten. Drittens wissen wir im Vorfeld nicht, welche und wie viele Impfungen auf uns zukommen würden und müssten daher eine Menge Impfstoff aus der Kühlkette entfernen, ohne zu wissen, ob wir ihn wirklich brauchen. Wir haben zwar Kühltaschen, für die Impfstoffe wäre das Vorgehen dennoch nicht gut. Die Eltern bekommen von uns eine schriftliche Information zum Impfstatus ihres Kindes. Auch Auffrischungsimpfungen gegen Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten sind wichtig.

Wie weit vor dem Schulstart sollte die Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln erfolgen, dass sie rechtzeitig Wirkung entfaltet?

Die Zeit, bis eine Immunisierung eintritt, ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Zwei bis drei Wochen sind die Regel. Grundsätzlich sollte die Impfung aber so bald wie möglich erfolgen. Schließlich besteht die Gefahr einer Ansteckung oder Verbreitung auch in Kindertagesstätten.

Gibt es einen perfekten Zeitpunkt für die Impfungen?

Um Kinder frühzeitig vor den hoch ansteckenden Masern zu schützen, wird die erste Impfung ab dem 13. Lebensmonat und die zweite Impfung um den 4. Geburtstags – frühestens zur U8 – empfohlen. Auch Jugendliche und alle Erwachsenen, die nach 1958 geboren wurden, sollten ihren Impfschutz gegen die hoch ansteckenden Masern überprüfen und fehlende Impfungen möglichst schnell nachholen lassen. Eine Auffrischung der Impfung gegen Polio, Tetanus, Diphtherie und Pertussis wird bei Erwachsenen aller 10 Jahre empfohlen.

Kann man sich direkt ans Gesundheitsamt wenden, wenn es Fragen zum Thema Impfen gibt?

Das Gesundheitsamt bietet an beiden Standorten Torgau und Delitzsch während der Sprechzeiten jeweils dienstags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr Impfungen für Jugendliche und Erwachsene an. Wir bitten dabei um telefonische Vorabstimmung unter 03421 758 6302, um die Wartezeiten möglichst gering halten zu können. Eine entsprechende Impfberatung und bedarfsweise Impfung wird aber auch bei niedergelassenen Ärzten, Betriebsärzten oder beim Gesundheitsamt durchgeführt.