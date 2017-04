Drama in Mockrehna

Mockrehna. Es ist ein bedeckter Mittwochmorgen auf dem Friedhof in Mockrehna. Geschäftiges Treiben herrscht hier, Menschen tragen Kabel und andere Gerätschaften von A nach B, sprechen kryptische Sätze in Walkie-Talkies oder stehen in schicken, schwarzen Anzügen und Kleidern am Friedhofstor. Plötzlich reißt der Himmel auf, die Sonne kommt raus und einer unter ihnen murmelt nur: „Verdammt“.

Dieser Jemand ist Jörg Lassak, Produktionsleiter des Films „In den Gängen“. Seit dem 28. Februar ist er mit den Dreharbeiten des Kinofilms „In den Gängen“ beschäftigt, welcher zu einigen Teilen auch in Mockrehna gedreht wurde. Am letzten der insgesamt 30 Drehtage, steht eine Beerdigung auf dem Plan. Traurige Stimmung, heruntergezogene Mundwinkel und eben auch ein düsterer Himmel, so hatte Lassak sich das eigentlich vorgestellt. Als sich kurz darauf die Wolkendecke wieder verdichtete, hob sich die Stimmung. Und dann wurde es still am Set, die Kameras begannen zu laufen und die rund 20 Schauspieler schritten den Weg Richtung Friedhof entlang.

An insgesamt drei Tagen wurde in Mockrehna gedreht. Der erste, welcher sich mitten in der Nacht auf einem verlassenen Hof am Rande der Gemeinde abspielte, Ende März, die beiden anderen in der vergangenen Woche. „Mockrehna war für uns eigentlich der optimale Drehort“, erzählt Martin Pelzl, der Motivaufnahmeleiter des Films. „Auf dem Hof von Familie Fuchs hatten wir die optimalen Bedingungen. Er stand leer, macht einen sehr verlebten Eindruck und nebenbei war ganz in der Nähe auch noch der Friedhof, der sich für unsere Beerdigungsszenen gut eignete.“

Darauf gestoßen sei die Abteilung Szenenbild ganz zufällig bei ihrer Suche nach einem geeigneten Drehort. Zwar standen Doberschütz und Sittel ebenfalls in der näheren Auswahl, Mockrehna machte dann aber doch das Rennen. Und das war auch gut so, meint Pelzl. „Wir wurden hier wirklich offen aufgenommen. Die Gemeindeverwaltung griff uns wunderbar unter die Arme, ging uns bei den Anträgen zur Hand, verschaffte uns die entsprechenden Genehmigungen und packte teilweise sogar selbst mit an.

So konnten wir den Film wirklich ohne Probleme hier abdrehen.“ Und auch die Bevölkerung Mockrehnas zeigte sich während der Dreharbeiten von ihrer besten Seite. So kam es nicht nur zu keinerlei Protesten seitens der Bürger, insgesamt neun Mockrehnaer stellten sich sogar für eine kleine Komparsenrolle im Film zur Verfügung, wie Pelzl erzählt. „Ich glaube hier ist solch ein Filmdreh eben noch etwas Besonderes und ein tatsächliches Ereignis. Wenn man irgendwo in einer größeren Stadt anfängt zu drehen, da kommt es dann schon eher zu Einwänden. Aber hier waren wirklich alle sehr interessiert an dem, was wir tun.“

Zwar soll am Ende nur ein kleiner Teil des Films tatsächlich in der Gemeinde Mockrehna, welche im Film jedoch nicht näher benannt wird, spielen, die Szenen machen jedoch einen wichtigen Teil aus. So ist die namenlose Gemeinde der Heimatort eines der Protagonisten, Bruno. Größtenteils spielt sich „In den Gängen“ jedoch in einem Großmarkt ab. Besser gesagt in drei Großmärkten. So ist es zwar im Film immer ein und der selbe Großmarkt, in der Realität musste jedoch an drei verschiedenen Drehorten gearbeitet werden. „Leider hat keiner der drei Märkte zu 100 Prozent in das Profil gepasst, welches wir uns gewünscht haben“, klärt Herstellungsleiterin Sophie Cocco auf.

„Deshalb haben wir uns einfach für die Aufsplittung auf drei Drehorte entschieden, eine leere Lagerhalle Schkeuditz, und jeweils der Hamberger Markt in Wittenberg und Bitterfeld.“ Die Konzentration des Films auf mitteldeutsche Drehorte kommt dabei nicht von ungefähr. So sei ein Großteil der Schauspieler und auch der Crew aus der Region, und auch der Film an sich sei in Mitteldeutschland angesiedelt.

Zwar sind die Dreharbeiten mit der Mockrehnaer Beerdigungsszene bis auf noch einen Drehtag im Sommer nun abgeschlossen, auf den endgültigen Film müssen sich Kinofans jedoch noch eine ganze Weile warten. Frühestens Anfang kommenden Jahres soll „In den Gängen“ dann auf der großen Leinwand zu sehen sein.

INFO:

Am 28. Februar 2017 begannen bei Leipzig die Dreharbeiten zu der Liebesgeschichte „In den Gängen“ von Thomas Stuber. Das Drehbuch wurde 2015 mit dem Deutschen Drehbuchpreis ausgezeichnet und basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Clemens Meyer, der gemeinsam mit Stuber das Buch verfasste. Es ist die dritte Zusammenarbeit von Stuber und Meyer nach „Herbert“, der 2016 dem mit dem Deutschen Filmpreis in Silber als Bester Spielfilm ausgezeichnet wurde, und dem Kurzfilm „Von Hunden und Pferden“. Letzterer gewann 2011 den Deutschen Kurzfilmpreis in Gold und wurde 2012 mit dem Studenten-Oscar in Silber ausgezeichnet. Die Hauptrollen übernehmen Franz Rogowski (Victoria, Love Steaks), Sandra Hüller (Toni Erdmann, Über uns Das All) und Peter Kurth (Herbert, Babylon Berlin, Zwischen den Jahren). Peter Kurth stand bereits als alternder Boxer Herbert für Thomas Stuber vor der Kamera, für seine Darstellung erhielt er 2016 den Deutschen Filmpreis. „In den Gängen“ erzählt von einer zarten Liebe, die in dem geschützten Kosmos eines Großmarkts, inmitten einer Atmosphäre von familiärer Freundschaft und Zugehörigkeit, gedeiht und außerhalb des Marktes keine Chance hätte.