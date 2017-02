Drei Mal Förder-Regen über dem Pumphutdorf

Mockrehna. Die energetische Sanierung der Kindertagesstätte Mockrehna soll im Laufe der Sommerferien erfolgen. Wie Bürgermeister Peter Klepel in der Ratssitzung informierte, habe man sich darauf geeinigt, die Einrichtung in dieser Zeit ohnehin zu schließen. Möglich wird die Sanierung durch das Fördermittel-Programm Brücken in die Zukunft, über das rund 125 500 Euro zur Verfügung stehen.



Sogar noch etwas höher ist die Summe, die darüber in die Sanierung der Gemeindeverwaltung samt Nebenanlagen fließt: Hier seien es exakt 180 342,83 Euro. Und noch einen Fördertopf hat die Verwaltung der Pumphutgemeinde aufgetan. Über die Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) werde man noch in diesem Jahr die Neugestaltung des Gutshofplatzes in Mockrehna in Angriff nehmen, kündigte Klepel an.