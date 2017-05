Drei Meistertitel, zwei Mal Silber und drei Mal Bronze erkämpft

Am Wochenende wurden in Bennewitz bei Wurzen die Endläufe um die Einzelmeisterschaften des Bezirkes Leipzig ausgespielt. Der Spielmodus war 100 Wurf, außer bei den Junioren und den Männern, die nach internationalen Reglement 120 Wurf spielten. In zehn Altersklassen nahmen 37 Kegler aus dem Landkreis Nordsachsen an den Vorläufen teil. Unter den 89 Endrundenteilnehmern qualifizierten sich 24 Nordsachsen-Kegler/-innen.

Am Erfolgreichsten waren die Juniorinnen. So holte Helen Brokowa (SSV 1952 Torgau) mit einer starken Endlaufleistung von 458 Holz die Goldmedaille. Dies verdankte sie vor allem hervorragenden 170 Abräumern. Damit verwies sie die Führende nach dem Vorlauf, Susi Haufe (Dommitzscher KC 77), auf den zweiten Platz. Den 8. Platz belegte Gina-Maria Schönert vom KSV 2010 Torgau.

Bei den Frauen überzeugte Titelverteidigerin Beate Heinrich (KSV 2010 Torgau). Mit 897 Holz holte sie sich sicher den Bezirksmeisterpokal und dies mit über 40 Kegel Vorsprung. Den 5. Platz erkegelte sich Andrea Kretzschmar (SV Zwochau) und Zwölfte wurde Peggy Bass (KSV 2010 Torgau).

Zwei Holz fehlten Max Kolbe vom SSV 1952 Torgau beim Wettbewerb der Junioren zum 3. Platz. Nach seinem 8. Platz im Vorlauf erkämpfte sich Kolbe mit 1065 Holz schlussendlich Platz 4. Dagegen verpassten die Erik Kolenda (SV Fortschritt Oschatz) mit 489 Holz und Jan Neumann (KSV Zufa Delitzsch) mit 477 Holz den Endlauf.

Bei den Männern war die Konkurrenz sehr groß. Mit 1092 Holz belegte Mario Reimer (Eintracht Sprotta) den 5. Platz. Daniel Thieme (SV Blau-Weiß Langenreichenbach) erspielte sich mit 1089 Platz 7. Sven Recktenwald (LSG Löbnitz) schied im Vorlauf mit 519 Holz aus. Eine Bronzemedaille bei den Senioren A holte sich mit 846 Holz Uwe Langbein (SSV 1952 Torgau). Platz 6 und 8 holten sich die Delitzscher Kegler Veit Gansauge (837 Holz) und Rüdiger Henze (812 Holz), dagegen schied Mario Holike (SSV 1952 Torgau) mit 406 Holz knapp aus. Auch Kreismeister Christian Münkwitz (KV Eilenburg) hatte mit 378 Holz keine Chance auf den Endlauf.

Mit 833 Holz holte sich Andrea Münkwitz (KV Eilenburg) bei den Seniorinnen A die Bronzemedaille. Dagegen verpassten den Endlauf Katrin Lippert (PSV Telekom Oschatz/393 Holz), Doris Jahn (KV Eilenburg/377 Holz) und Monika Rohne (KSV Zufa Delitzsch/354 Holz). Hans-Jürgen Benker (SV Fortschritt Oschatz) konnte sich bei den Senioren B durch eine hervorragende Leistung von 899 Kegel den Bezirksmeistertitel sichern. Dagegen konnte Michael Scheibner (SSV 1952 Torgau) sein Vorlaufergebnis nicht bestätigen. Mit 825 Holz erreichte er Platz 6 und auf den 8. Platz kegelte sich Volker Gensichen (FSV Bad Düben) mit 809 Holz. Desweiteren nahmen die Torgauer Kurt Günther (384 Holz) und Peter Reichard (376 Holz) und der Delitzscher Detlef Schönbrodt (382 Holz) am Vorlauf teil.

Bei den Seniorinnen B erzielten die Hiltrud Zeun (SV Zwochau/802 Holz) Platz 5, Beate Schütze (SSV 1952 Torgau/784 Holz) Platz 6 und Heidrun Böhm (LSG Löbnitz/770 Holz) Platz 9. In der Altersklasse Senioren C erspielte Rolf Zscheile (PSV Telekom Oschatz) mit 788 Holz den 2. Platz. Vierter wurde mit 768 Holz Wilfried Hantke (SSV 1952 Torgau) und Achter Kurt Nitzsche (FSV Bad Düben/747 Holz). In der Kategorie Seniorinnen C konnten die Keglerinnen aus dem Nordsachsenkreis noch einmal eine Medaille erkämpfen: Die Bronzemedaille holte sich Helene Anders (SSV 1952 Torgau) mit 757 Holz. Den 5. Platz erkegelte sich Annedore Ludwig (PSV Telekom Oschatz/710 Holz) und mit 696 Holz erzielte Sportfreundin Gisela Fiedler (SV Zwochau) den sechsten Platz.

Damit holten die Keglerinnen und Kegler aus dem Nordsachsenkreis drei Meistertitel, zwei Silbermedaillen und drei Bronzene. Der nächste Schritt sind nun die Landesmeisterschaften von Sachsen und aus dem Nordsachsenkreis nehmen sieben Sportler teil.