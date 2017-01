Drei Schwerverletzte, eine Leichtverletzte

Ein Frontalzusammenstoß ereignete sich am Donnerstagnachmittag bei Belgern:

Neußen. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag auf der S 30 in Höhe Neußen. Der 86-jährige Fahrer eines Ford-Fiesta fuhr gegen 15.40 Uhr in Richtung Belgern. Nach der Ortslage kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 48-jährigen Frau zusammen. Der 86-jährige Fahrer sowie seine 88-jährige Beifahrerin und die 65-jährige Beifahrerin des VW Polo wurden schwer verletzt. Die 48-jährige Fahrerin des Polo wurde leicht verletzt.