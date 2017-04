Drei Straftaten und zwei Filmrisse

Torgau. Wegen drei Straftaten musste sich Andre K. (Name von der Redaktion geändert) vor dem Torgauer Amtsgericht verantworten. Er wurde in zwei Fällen, wegen Sachbeschädigung und vorsätzlicher Körperverletzung, schuldig gesprochen.

Der Mann aus der Kreisstadt leistete sich diese Straftaten am 21. Januar vorigen Jahres in der Zeit von 11.30 Uhr bis 14.45 Uhr – binnen drei Stunden und 15 Minuten (!). Zunächst beschädigte der Arbeitslose im Torgauer Wohnviertel Nordwest in einem Hausflur nach einem Streit mit seiner ehemaligen Freundin gegen 11.30 Uhr deren Kinderwagen und zerstörte die Scheibe der Eingangspforte des Mehrfamilienhauses. 14.30 Uhr verletzte er in der Torgauer Leipziger Straße einen Rentner per Kopfstoß, so dass der Geschädigte eine Platzwunde an der Lippe davontrug. Nur 15 Minuten später beleidigte er auf dem Fleischmarkt ein Ehepaar mit übelsten Worten.

Den Wutausbruch bei seiner „Ex“ mit Zerstörung des Haustürfensters (Schadenshöhe: 163 Euro) begründet der Mann ohne beruflichen Abschluss damit, dass ihm die frühere Freundin verwehrte, ihr gemeinsames zweijähriges Kind zu besuchen.

An die folgenden zwei Straftaten könne er sich nicht erinnern, sagt der Angeklagte vor Gericht. „Ich habe drei, vier Flaschen Bier getrunken. Das reicht bei mir, um besoffen zu sein, weil ich sonst keinen Alkohol trinke. Aber ich war damals am Ende, völlig leer im Kopf wegen der Trennung kurz zuvor von meiner Freundin. Ich hatte soviel mit mir selbst zu tun. Wenn es so war mit meinen Straftaten, dann ist es eben so gewesen. Ich hatte persönlichen Stress.“

Seine ehemalige Freundin sagte vor Gericht aus, dass Andre K. zu Wutausbrüchen neige. So sei es auch an dem Morgen gewesen, als sie ihm verweigerte, das gemeinsame Kind zu sehen. „Er ist wütend die Treppe runter gerannt. Was danach passierte, weiß ich nicht. Ich habe meine Wohnungstür geschlossen, weil ich nach der Trennung zur Ruhe kommen wollte.“ Andre K. habe indes bei seinem Abgang noch gerufen: „Das klären wir übers Jugendamt.“ Zudem erklärte die Frau, dass der Angeklagte sich nicht an den Reparaturkosten für den von ihm beschädigten Kinderwagen beteiligt hat. Außerdem zahle er keinen Unterhalt fürs Kind. Wochen später habe ihr der Angeklagte erzählt, dass er einen Rentner angegriffen haben soll, wovon er nichts wisse. „Dabei hat mein Ex geweint“, erinnerte sich die Frau.

Der alte Mann sagte vor Gericht als Zeuge aus.

Der 77-Jährige konnte sich an jede Einzelheit des „Crashs“ mit Andre K. erinnern. „Ich stand an der Bushaltestelle in der Leipziger Straße. Plötzlich rempelte mich jemand an. Ich sagte nur, dass es nicht höflich sei von ihm. Und ich habe das im ruhigen Ton gesagt.“ Doch der Angeklagte sei sofort aggressiv geworden und schrie: „Hau ab, sonst passiert was.“ Es sollte keine Drohung bleiben, es passierte sofort: Andre K. versetzte dem freundlichen alten Herren sofort einen heftigen Kopfstoß. „Ich sah nur noch Blut und musste ärztlich versorgt werden. Meine Lippe wurde genäht. Meine Probleme mit dem Bluthochdruck verstärkten sich in den nächsten Wochen. Leider kam nie eine Entschuldigung von dem Täter.“

Als der Angeklagte diese Worte vernahm, reagierte er noch im Gerichtssaal. „Wenn ich es wirklich gewesen bin, entschuldige ich mich hiermit bei ihnen. Erst recht, weil ich sehe, wie alt sie schon sind. Ich kann es leider nicht rückgängig machen.“ Der Geschädigte antwortete: „Ich hege keinen Hass gegen sie und wünschen ihnen, dass sie nicht wieder so etwas tun.“

In der Beweisaufnahme waren sich Richter und Staatsanwalt einig, das Strafverfahren gegen Andre K. wegen Beleidigung des Ehepaars auf dem Fleischmarkt, an die sich der Angeklagte ebenfalls nicht erinnern konnte, nach Paragraf 154 der Strafprozessordnung als unwesentliche Nebentat einzustellen.

Gegen den Angeklagten sprachen zehn Vorstrafen. Er wurde bisher verurteilt wegen Diebstahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Besitz von Betäubungsmitteln in 92 (!) Fällen sowie Computerbetrugs. Insgesamt verbrachte der 35-Jährige bereits knapp vier Jahre hinter Gittern. Negativ ins Gewicht fiel die Tatsache, dass der Angeklagte die drei Straftaten im Jahr 2016 binnen drei Stunden beging.

Derzeit lebt er von Hartz IV. Damit stehen ihm monatlich 409 Euro zur Verfügung. Positiv zu werten für Andre K. war, dass er seine Taten gestand. Auch die Straftat, an die er sich angeblich nicht erinnerte, räumte er ein. Zudem fand seine Entschuldigung bei dem von ihm geschädigten Senioren Berücksichtigung bei der Ermittlung des Strafmaßes durch den Richter.

Für die Straftaten Sachbeschädigung (Kinderwagen der Freundin und Glasscheibe im Miethaus Nordwest) in Tatmehrheit mit vorsätzlicher Körperverletzung des Rentners bildete der Richter eine Gesamtstrafe von 80 Tagessätzen zu je 13 Euro, was einem Betrag von 1040 Euro entspricht. Dazu muss Andre K. die Kosten des Verfahrens tragen. Er nahm das Urteil ohne zu zögern an.