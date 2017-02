Drei Stunden volles Programm

Torgau. In wenigen Tagen wird die Katharina-von-Bora-Oberschule Torgau in bewährter Weise ihre Türen für Besucher öffnen.

Am 4. März, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr, haben die Schüler der Grundschulen genauso wie ehemalige Schüler und interessierte Bürger die Gelegenheit, die in den letzten Jahren umfassend rekonstruierte, traditionsreiche Torgauer Schule in Augenschein zu nehmen. Schüler und Lehrer werden in diesen drei Stunden die vielfältigen Seiten des Lernens an der KvB demonstrieren. Die Besucher können u.a. in den modernen Fachräumen für die naturwissenschaftlichen Fächer unseren Schülern und Fachlehrern beim Experimentieren zuschauen.

Auch unsere musikalisch engagierten Schüler werden Kostproben ihres Könnens zeigen. Ebenso kann ein Blick vor und hinter die Kulissen des Schwarzlichttheaters geworfen werden, dessen Aufführungen immer besonders attraktiv sind. Das Schulmuseum mit seinen vielfältigen Exponaten wird für den erfahrungsgemäß großen Besucheransturm gerüstet sein. Außerdem werden die Mädchen der Rope-Skipping-Gruppe eine kleine Kostprobe ihres Könnens mit den Seilen geben.

Für Schüler der 4. Klassen der Grundschulen haben wir auch in diesem Jahr eine kleine Schulhaus-Rallye vorbereitet. In verschiedenen Klassenräumen warten Fragen auf eine Antwort. Das Lösungsblatt kann dann in eine Sammelbox eingeworfen werden. Nach der Auswertung wird der Gewinner ermittelt und darf sich demnächst über eine Überraschung freuen. Für die kleine Pause zwischendurch wird in einem improvisierten Cafè im Eingangsbereich ein Imbiss angeboten.

Als besonderen Service bieten wir an diesem Tag auch die Anmeldung für künftige Schüler der 5. Klassen an. Wir bitten Eltern, sich unter Vorlage der entsprechenden Unterlagen im Sekretariat zu melden. Die Anmeldemöglichkeit besteht auch noch in der Folgewoche. Die entsprechenden Termine können die Eltern dem von der Grundschule ihrer Kinder übergebenen Schreiben entnehmen.

Wir freuen uns auf den Besuch zahlreicher Gäste, denen wir gern die optimalen Lernbedingungen unserer Schule präsentieren.