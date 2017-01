Drei der vier Siegerpokale blieben in Beilrode

Fussball. An den zurückliegenden zwei Samstagen richtete der Traditionsverein FSV Beilrode 09 in der Ostelbienhalle Turniere im Rahmen seines Hallencups 2017 aus. In denen zeigte sich, dass die Beilroder Nachwuchskicker zu Hause eine Macht sind, denn drei von vier Siegertrophäen blieben in Beilrode.

Den Turnierauftakt machten die Jüngsten – die G-Junioren (Bambinis). Die vier angetretenen Mannschaften spielten eine Doppelrunde aus, sodass sich jede Mannschaft zweimal gegenüberstand. Die Gastgeber gewannen das Turnier ohne einen Punkt abzugeben.

Endstand G-Jugend: 1. FSV Beilrode 09 18 Punkte 2. LSV Mörtitz 12 3. SV Roland Belgern 06 4. FSV Beilrode 09 II 00

Bester Torwart: Mick-Valentino Welzel (FSV Beilrode 09 II)

Um im Turnier der E-Jugend ein Starterfeld mit sechs Teams zusammen zu bekommen spielte Gastgeber Beilrode mit drei Mannschaften. Jeder gegen Jeden war der Wettkampfmodus. Ungeschlagen gewann auch hier der FSV Beilrode 09.

Heiß umkämpft war der 3. Platz, den sich Beilrode II durch das bessere Torverhältnis sicherte.

Endstand E-Jugend: 1. FSV Beilrode 09 15 2. VfB Herzberg 10 3. FSV Beilrode 09 II 06 4. LSV Mörtitz 06 5. Dommitzscher SV 05 6. FSV Beilrode 09 III 01

Bester Torwart: Albert König (Dommitzscher SV)

Das F-Jugend-Turnier wurde nur mit sieben Mannschaften gespielt, da ein Team nicht anreiste. Hingegen reisten trotz Schneefall die Mannschaften aus Dresden und Leipzig an. Aus Brandenburg kamen mit Herzberg und Mühlberg zwei alte Bekannte und der FC Elbaue hat nach kurzfristiger Anfrage schnell die Zusage erteilt, am Turnier teilzunehmen. Der FC Elbaue war es dann auch, der dem Wettbewerb um den Pokal seinen Stempel draufdrückte und den Siegerpokal mit nach Hause nahm. Die Elbaue-Kicker hatten aber mit Dresden einen hartnäckigen Widersacher. Platz 3 sicherte sich das Tream des FSV Beilrode.

Endstand F-Jugend: 1. Elbaue Torgau 16 2. Dresden/Striesen 14 3. FSV Beilrode 09 II 10 4. VfB Herzberg 07 5. Roter Stern Leipzig 07 6. FSV Beilrode 05 7. SV Empor Mühlberg 02

Bester Torwart: Mica Albrecht (FSV Beilrode 09 II)

Das letzte Turnier der Beilroder Hallencupserie war das der D-Jugend. Und das war an Spannung kaum zu überbieten. In zwei Gruppen mit je vier Teams wurde dieses zunächst gespielt. Schnell kristallisierten sich die Favoriten in jeder Gruppe heraus – Beilrode I und Lok Falkenberg, in der anderen Staffel Olympia Leipzig und FSV Wacker Dahlen. Die beiden Halbfinals waren dann sehr knapp: Falkenberg schlug überraschend Olympia Leipzig. Im zweiten Halbfinale setzte sich nach hartem Kampf Beilrode I gegen Dahlen durch. Im Finale war dann ein Neunmeterschießen erforderlich, denn in der regulären Spielzeit fielen keine Tore. Sage und schreibe 18 Mal musste vom Neunmeterpunkt geschossen werden, ehe der Turniersieger feststand – Beilrode I.

Endstand D-Jugend: 1. FSV Beilrode 09 2. Lok Falkenberg 3. Olympia Leipzig 4. Wacker Dahlen 5. SV Merkwitz 6. FSV Beilrode 09 II 7. VfL Halle 8. SC Hartenfels Torgau 04

Bester Torwart: Emilie Weizel (SV Merkwitz)