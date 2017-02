Dreiste Ladendiebin

Torgau. Bärbel M. (Name von der Redaktion geändert) wollte am 22. August vorigen Jahres im Oschatzer Supermarkt richtig zuschlagen. Die Nordsächsin wurde allerdings beim Ladendiebstahl im Oschatzer Marktkauf erwischt. In ihrer Tasche wurden Waren im Wert von stattlichen 234 Euro gefunden. Dafür musste sich die 28-Jährige vor dem Torgauer Amtsgericht verantworten und wurde auch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.



In ihre große Tasche hatte sie dreist verschiedenste Artikel gesteckt. Darunter ein Smartphone, eine Geldbörse und zahlreiche kosmetische Dinge, keine Billigwaren. Der Gesamtschaden lag im Vergleich zu „üblichen“ Ladendiebstählen mit 234 Euro sehr hoch. „Normal“ sind für derartige Straftaten Schäden von 10 bis 50 Euro. „Ich habe geklaut. Es war Dummheit. Ich hatte aber kein Geld“, erklärte sie vor Gericht. Der Richter fragte die arbeitslose Köchin, ob sie denn keine Angst hatte, erwischt zu werden. „Daran dachte ich nicht, als ich die Sachen einsteckte. Was ich getan habe, wurde mir erst später bewusst.“ Vor ihrem Beutezug betrat sie die Oschatzer Marktkauffiliale noch gemeinsam mit ihrer Schwester. Dann trennten sich ihre Wege. Schließlich hatte Bärbel M. die Absicht zu stehlen.



Nachdem der Richter den Auszug über sie aus dem Bundeszentralregister verlas, war klar: Die Angeklagte ist längst nicht so seriös ist wie sie im Gerichtssaal versuchte aufzutreten. Sie ist viermal vorbestraft, erhielt stets Geldstrafen, davon zweimal wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem wurde sie einmal verurteilt, weil sie vorsätzlich gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstieß. Denn sie wurde mit einem Pkw gestoppt, für den keine Haftpflichtversicherung existierte. Vorstrafe Nummer vier erhielt sie wegen Schwarzfahren mit der Bundesbahn.



Die Frau, seit sechs Jahren arbeitslos, lebt von Hartz4. Ihr Kind wohnt beim ehemaligen Lebensabschnittsgefährten. „Ich darf es nur sehen, wenn der Vater oder eine Begleitperson dabei ist.“ Angeblich wünscht sie sich, wieder mit ihrem ehemaligen Partner und dem Kind zusammenzuleben.

Die Frage des Richters, ob sie Aussicht habe, wieder einen Job zu erhalten, beantwortete Bärbel M. kleinlaut: „Ich bemühe mich.“ Was wenig glaubhaft klang und durch ihre eigene Einschätzung untermauert wurde. „Ich komme früh nicht aus dem Bett.“ Mit regelmäßigem Drogenkonsum, den sie zugab, habe das indes nichts zu tun. „Ich bin seit einem Jahr sauber. Ich habe einen kalten Entzug durchgezogen.“ Was angesichts ihres Auftritts vor dem Amtsgericht zu bezweifeln ist.

Die Staatsanwältin glaubte der Angeklagten nicht, dass sie das Diebesgut zum Verbrauch für sich selbst geplant hatte. „Sie wollten es bestimmt verkaufen“, sagte die Juristin knallhart. „Das Maß ist voll. Geldstrafen reichen offenbar nicht aus.“ Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von vier Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Zudem schlug sie 60 Stunden gemeinnützige Arbeit vor. „Vielleicht lernen sie dadurch, früh beizeiten aus dem Nest zu kommen.“ Zudem riet die Staatsanwältin der Angeklagten, professionelle Hilfe zu beantragen. „Das schreiben wir ihnen aber nicht vor. Das müssen sie selbst entscheiden. Es ist ihr Leben.“ Die Angeklagte war sichtbar beeindruckt von diesen klaren Worten. Sie hatte bisher nie vor Gericht gestanden. Die vier Geldstrafen erhielt sie in Form von Strafbefehlen, die vom Gericht ohne Verhandlung ausgesprochen werden.



Der Richter sprach Bärbel M. schuldig des Diebstahls. Er folgte dem Antrag der Staatsanwältin und verurteilte die dreiste Ladendiebin zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Zudem muss die Angeklagte innerhalb von zwei Monaten 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und die Kosten des Strafverfahrens tragen, die bis zu 200 Euro betragen können. „Innerhalb kurzer Zeit wurden sie viermal verurteilt. Geldstrafen wirken offenbar nicht mehr. Immerhin sind sie im Supermarkt mit einer riesigen Tasche losgezogen und haben die Waren eingesteckt. Die Begründung, warum sie den Diebstahl begingen, ist an dieser Stelle irrelevant. Die Freiheitsstrafe soll eine Warnung für sie sein“, begründete der Richter das Urteil und ergänzte: „Ich halte bei ihnen einen Bewährungshelfer für notwendig, damit sie ihr Leben ordnen können.“ Die Frau nahm das Urteil an, womit es rechtskräftig ist.