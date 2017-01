Dresden machte Laune und Spaß

Hockey. Am vergangenen Sonntag machte sich der Torgauer Hockey-Nachwuchs, unterstützt von zahlreichen Eltern, auf den Weg in die Landeshauptstadt.

Eingeladen hatte der ESV Dresden zu seinem Turnier der Kinder D (bis Jahrgang 2007). Gespielt wurde nach speziellen Regeln und zwar auf Kleinfeld und mit insgesamt vier Toren. Dies war für die Torgauer Jungs eine ganz besondere Herausforderung, da sie bisher so noch nie gespielt hatten. Aufgeteilt war das Turnier in Fortgeschrittene und Anfänger. So war ein leistungsgerechter Turnierverlauf gewährleistet.

Torgaus „Kleineren“, die teilweise mit Spielern antraten, die das erste Mal an einem Turnier teilnahmen, schlugen sich hervorragend und erkämpften sich einen tollen 3. Platz.

Torgaus „Große“ waren den Gegnern spielerisch und stocktechnisch teilweise einen ganzen Schritt voraus, konnten auch spielerisch überzeugen und erspielten sich am Ende verdient den Turniersieg. Für alle, inklusive der vielen Muttis und Vatis, war es ein schöner und erlebnisreicher Tag. Die Freude auf das eigene Heimturnier am 12. März in der Sporthalle am Wasserturm sollte geweckt sein.

Torgau Minis: Torgau – Chemnitz 0:2, Dresden II – Torgau 0:0, Dresden I – Torgau 0:6, Torgau – Pillnitz 0:0, Torgau – Lindenau Leipzig 5:0

Torgau–Minis: Erik Prophet, Jannick Richter, Jason Oberländer, Raik Winkelmann, Janosch Kostka, Wilhelm Gärtner, Paul Lorenz

Torgau Kinder D: Torgau – Chemnitz 5:0, Dresden II – Torgau 1:5, Dresden I – Torgau 0:3, Torgau – Chemnitz II 2:1, Leipzig Lindenau – Torgau 0:5, Torgau – Pillnitz 1:1

Torgau D-Kinder: Jannis Klisch, Ole Thielemann, Marten Schönert, Tom Kurandt, Oskar Weber



