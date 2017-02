Durch die Liebe nach Torgau gefunden

Torgau. Sie hat schon so ziemlich alles gearbeitet, was man mit einem Alter von 32 Jahren gearbeitet haben kann. Sie war in einer Fleischerei am Fließband, hat in einer Anwaltskanzlei in der Zwangsvollstreckung gearbeitet, zeitweise Döner-Buden geputzt und war in der Immobilienbranche tätig. …

Torgau. Sie hat schon so ziemlich alles gearbeitet, was man mit einem Alter von 32 Jahren gearbeitet haben kann. Sie war in einer Fleischerei am Fließband, hat in einer Anwaltskanzlei in der Zwangsvollstreckung gearbeitet, zeitweise Döner-Buden geputzt und war in der Immobilienbranche tätig. Heute ist sie Fotografin, Webdesignerin und Assistentin und engagiert sich in ihrer Freizeit für eine aktivere Jugendarbeit in der Region.



Seit gut einem Jahr lebt Gaudlitz in Torgau. Was die gebürtige Chemnitzerin damals in die beschauliche Elbestadt brachte? „Die Liebe“, antwortet sie kurz und neckisch. Inzwischen hat sie wirklich eine enge Verbindung zur Region aufgebaut. Bereits beim Landeserntedankfest im vergangenen Jahr hat sie aktiv mitgeholfen und auch weiterhin hat es sich die 32-Jährige zum Ziel gesetzt, durch ihr Engagement in und um Torgau etwas zu erreichen. Aus diesem Grund gründete sie Anfang 2017 auch das Torgauer Jugendteam, eine Art Netzwerk für Jugendliche, die sich für ihre Region einsetzen und gemeinsam etwas Großes schaffen möchten. Diese Idee hatte sie bereits in der Vergangenheit in ihrer Heimatstadt Chemnitz in die Tat umgesetzt, mit großem Erfolg. Dort sind es mittlerweile 12 junge Menschen, die etwas für ihre Stadt tun wollen, in Torgau sind es ebenso viel.



Doch die Gründung von Netzwerken ist nicht die einzige Leidenschaft von Christina Gaudlitz. Ein weiteres Hobby ist die Fotografie. Gerade einmal fünf Jahre ist es her, dass sie angefangen hat, beim In-Flammen-Open-Air in Torgau hobbymäßig einige Fotos zu schießen. Inzwischen hat sie ihre eigene Fotoagentur, Black Label Pictures, und ist damit regelmäßig auf großen und kleinen Konzerten der Region. So war sie unter anderem bereits bei den Fantastischen Vier, Deep Purple oder AC/DC.