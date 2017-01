Durch reinen Zufall den Traumberuf gefunden

Es war September 1984, als Marlies Lehmann als eine von drei Verkäuferinnen in dem, damals noch mit dem Namen „Exquisit“ versehenen Schuhladen anfing zu arbeiten. Dieser war dabei ein Teil der staatlich geführten Handelsorganisation, bei welcher die heute 64-Jährige auch ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolvierte. „Eigentlich war es wirklich nur Zufall, dass ich in den Bereich der Schuhmode reingerutscht bin. Es wurde eben so festgelegt, dass ich jetzt mal in einem Schuhgeschäft arbeiten sollte.

Also habe ich das gemacht. Ich hatte vorher bereits so viel anderes durchprobiert, von dem Verkauf von Lebensmitteln über Jugendmode bis hin zur Arbeit in einem 1000-kleine-Dinge-Laden“, erzählt Marlies Lehmann aus ihrer Vergangenheit. „Aber dann, als ich erst einmal in dem Schuhsalon angefangen hatte, hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich schnell merkte, hier will ich bleiben.“ Und das tat sie dann auch. Kurzerhand übernahm sie den Laden in der Bäckerstraße, nachdem dieser nach der Abschaffung der Handelsorganisation nach der Wende leer stand. „Am 1. März 1991 war die Eröffnung meines Ladens und nun, 26 Jahre später, werde ich ihn am 28. Februar schließen.“

„Wenn mich früher jemand fragte, habe ich immer gesagt: Ich will Krankenschwester werden“, witzelt Marlies Lehman bei der Frage, ob denn ein eigener Laden schon immer ihr Lebenstraum war. „Doch zum Glück ist es nicht so gekommen, ich wäre dafür, glaube ich, nicht sonderlich gut geeignet gewesen.“ Und auch ihre zahlreichen Kunden wissen diese Entscheidung zu schätzen. So hat sich die gebürtige Schildauerin in all den Jahren einen treuen Kundenstamm aufgebaut, welcher sich nicht nur über ganz Deutschland erstreckt, sondern auch bis nach Frankreich oder in die Niederlande reicht.

„Ein besonders schönes Erlebnis hatte ich letzten Spätherbst. Da waren einige Damen aus dem Harz bei mir im Laden und die waren so begeistert, dass sie mir einfach zu Weihnachten eine Karte geschrieben hatten. Darüber habe ich mich wirklich wahnsinnig gefreut.“

Doch nicht nur für ihre Kunden ist Marlies Lehmann allzeit engagiert. Auch ihre Stadt, Torgau, liegt ihr besonders am Herzen. So war sie als eine der ersten mit dabei, als es darum ging, den Altstadtverein zu gründen. „Es war mir wichtig, die Händler unserer Innenstadt zusammenzuführen und so gemeinsam für ein kollegiales Miteinander zu sorgen.“ Auch bei etlichen Weihnachtsmärkten half sie immer fleißig mit, auch in der Torgauer Partnerstadt Sindelfingen war sie bereits zu Besuch.

Etwas Größeres kam für Marlies Lehmann nie in Frage. Seit eh und je ist sie glücklich mit ihrem kleinen Schuhsalon in der Bäckerstraße. „Für mich ist es das wichtigste, mit meinen Kunden in Kontakt zu kommen und mit ihnen auch mal ein nettes Gespräche zu führen. Das hätte ich in einem größeren Geschäft oder in einer größeren Stadt nie in diesem Maße gekonnt, wie es hier in den letzten 26 Jahren war.“ Und das ist auch das, was die, kurz vor der Rente stehende Torgauerin am meisten vermissen wird.

Die enge Bindung und der gute Kontakt zu ihrer Kundschaft. Aber nichtsdestotrotz freut sich Marlies Lehmann auf ihren wohlverdienten Ruhestand, den sie dann ab März antreten wird: „Und dann geht es erst einmal schön mit meinem Mann nach Italien in den Urlaub.“