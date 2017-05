Ehemaliger Pfarrer übergibt Lutherlinde

Falkenberg/Trossin. Die Kirchengemeinde Falkenberg hat sich bei der MDR Aktion „Baumpatenschaft Lutherbäume 2017“ beteiligt. Es handelt sich um eine gemeinsame Initiative von MDR-SACHSEN und Fachfirmen des Garten- und Landschaftsbaus Sachsen.



„Im Jubiläumsjahr der Reformation wollen wir ein Zeichen für weitere Generationen setzen“, erklärte Mitinitiator Andy Schmidt aus Falkenberg. Die Lutherlinde habe man bereits am vergangenen Freitag auf dem örtlichen Friedhof gepflanzt. Am Samstag, den 13. Mai 2017 um 15 Uhr wird in der Kirche Falkenberg ein Festgottesdienst anlässlich des Jubiläums 85 Jahre Freiwillige Feuerwehr Falkenberg gefeiert. „Im Anschluss wollen wir die Lutherlinde feierlich an unsere Gemeinde übergeben. Den Gottesdienst haben sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gewünscht und wir konnten unseren ehemaligen Pfarrer Matthias Kopischke begeistern dabei mitzuwirken. Er wird in Verbindung mit dem Reformationsjubiläum die Übergabe gestalten“, schilderte Andy Schmidt gegenüber TZ. Ein ganz wichtiger Termin ist natürlich auch wieder „Zu Himmelfahrt auf den Fuchsberg“.



Auch in diesem Jahr findet wieder zu Himmelfahrt ein überregionaler Gottesdienst auf der Erhebung kurz vor den Toren Falkenbergs statt. Beginn ist wie immer bei schönem Wetter um 10 Uhr auf dem Fuchsberg. In diesem Jahr wird es zum ersten Mal eine Taufe unter freien Himmel geben.

Die Vorbereitungen für beide Gottesdienste laufen auf Hochtouren. Die Falkenberger hoffen bei beiden Terminen auf viel Resonanz und auf reichlich Besucherzuspruch.