Ehre, dem Ehre gebührt

Vereinsleben. Das wertvollstes Gut eines Sportvereins ist das Ehrenamt und all diejenigen, die es tun. Dazu gehören beispielsweise Trainer, Übungsleiter, Kampfrichter, Jugendleiter sowie Verantwortliche aus Sportvereinen und -verbänden. Ihnen kann im Grunde genommen nicht genug gedankt werden. Investieren sie unter der Woche wie auch an den Wochenenden für ihre Mannschaft, ihren Verein unzählige Stunden an Zeit.

Der Landessportbund hat sich vor etlichen Jahren der Sache angenommen und spricht stellvertretend einigen von ihnen Dank aus. Er zeichnet verdienstvolle Ehrenamtler mit dem gläsernen „Joker im Ehrenamt“ aus. Die Vereine haben alljährlich die Möglichkeit, ihre besonderen Vereinsmitglieder zur Auszeichnung einzureichen. Aus der Region Torgau des Kreissportbundes Nordsachsen erhielten Ende vergangenen Jahres zwei Trainer, ein Jugendleiter und ein Wanderwart für ihr jahrelanges hohes Engagement diese hohe Auszeichnung (TZ berichtete) – Hockeytrainer Ingo Ritter (TSV Blau-Weiß Torgau), Rudertrainer Ralf Fercho (Torgauer Ruderverein), Wanderwart Hans-Jürgen Weimann und Jugendwart Silvio Weber (beide Torgauer Kanuclub).



In seiner Ansprache und Dankesrede betonte Sachsens Innenminister Markus Ulbig: „Mehr als 90 000 Ehrenamtliche leisten wertvolle Arbeit in Sachsens Sportvereinen und sind damit unverzichtbar für die Gesellschaft. Diese Menschen schaffen mit ihrer Arbeit die Voraussetzungen dafür, dass Vereine arbeitsfähig sind, Trainingsstunden und Wettkämpfe reibungslos stattfinden können und Kindern, Jugendlichen wie Erwachsenen aller Altersgruppen Spaß bereiten. Mit der Ehrungen möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei all diesen Frauen und Männern zu bedanken. Unsere ‚Sport-Joker‘ fördern Gesundheit, Bewegung und soziale Kontakte. Darüber hinaus vermitteln sie nicht nur die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements für unsere Gesellschaft, sondern auch Werte wie Teamgeist, Fairness, Respekt und Toleranz“. Ulbig nimmt die alljährliche Auszeichnung im Dresdner Hilton-Hotel persönlich vor.



Zu den 2016 ausgezeichneten gehörten unter anderem auch:

Ingo Ritter (TSV Blau-Weiß Torgau) – Der 46-Jährige spielt seit 1976 aktiv Hockey und durchlief beim TSV Blau-Weiß alle Altersklassen bis hoch in den Herrenbereich. Seit dem Jahr 2000 steht der Torgauer im Dienst des Nachwuchses des TSV. Seit geraumer Zeit trainiert und betreut Ingo Ritter zwei Nachwuchsmannschaften und ist während der Hallen- und Feldsaison mit seinen beiden Teams jedes Wochenende in Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhand zu Punktspielen unterwegs.

Hans-Jürgen Weimann (Torgauer Kanuclub) – Seit 1981 ist der Torgauer Mitglied im TKC. Er und auch seine Frau Martina gehören zu den Aktivposten des Torgauer Traditionsvereins. Hans-Jürgen Weimann arbeitete bis zum Sommer 2016 im Vereinsvorstand mit, war lange Jahre Wanderwart und Organisator von Touren des Torgauer KC in ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland.

Silvio Weber (Torgauer Kanuclub) – Mit seinen Mitte zwanzig Jahren gehört Silvio Weber zur jüngeren Generation der Ausgezeichneten. Der im Mai 2016 arbeitsbedingt nach Schmölln verzogene Torgauer engagierte sich etliche Jahre in der Jugendarbeit des TKC, war im Auftrag seines Vereines beim Projekt Schule–Verein tätig und war in Fragen der Jugendarbeit im Verein die rechte Hand des ehemaligen Vereinsvorsitzenden, Jürgen Becker.

Ralf Fercho (Torgauer Ruderverein) – Der 52-Jährige rudert nun schon seit 30 Jahren. Seine aktive Laufbahn startete er mit zehn Jahren in Eilenburg und wechselte dann in jungen Jahren auf die Sportschule nach Leipzig. Seit 1996 ist Ralf Fercho beim TRV in Torgau und bringt seine Erfahrungen als international erfolgreicher Ruderer im Nachwuchs ein. Lange Jahre war er auch Stützpunkttrainer und brachte zusammen mit TRV-Cheftrainer Carsten Schaffernicht das eine und andere Talent heraus.

