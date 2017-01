Ehrenamtsinitiative sucht neue Mitstreiter

Torgau. Die Torgauer Ehrenamtsinitiative ist wieder auf der Suche nach neuen Mitstreitern. „Wir suchen neue, motivierte Helfer, die uns bei unserer täglichen Arbeit unterstützen und mit uns die anstehenden Aufgaben angehen“, sagte Daniela Voigt gegenüber der Torgauer Zeitung.



Angesprochene Aufgaben lägen wieder im weiten Feld der Flüchtlingsunterstützung. „Wir wollen zum Beispiel eine Hausaufgabenhilfe auf die Beine stellen, um den jungen Eltern und ihren Kindern zu helfen“, so Voigt. Aber auch über neue Flüchtlingspaten, die als Ansprechpartner in diversen Situationen zur Verfügung stehen, würde sich die Initiative freuen.



Am kommenden Montag, dem 23. Januar, ist für 19 Uhr in der Torgauer Wintergrüne das nächste Treffen der freiwilligen Helfer geplant. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. „Wir freuen uns auch über spontane Besucher, die sich vielleicht auch erst mal nur erkundigen wollen.“ Im Internet könne man sich auf Facebook in der Gruppe „Flüchtlinge Willkommen in Torgau“ aber auch schon einmal vorab informieren. Die Ehrenamtlichen arbeiten darüber hinaus auch an einer Internetseite, über die sie künftig informieren wollen. Für Rückfragen steht auch Daniela Voigt unter der Telefonnummer 0151 58420405 bereit.