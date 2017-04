Ehrung für entschlossenen Widerstand und engagierte Zivilcourage

Torgau. Horst und Birgit Lohmeyer sowie Markus und Susanna Nierth wurden am Sonnabend für ihr zivilgesellschaftliches Engagement mit dem Preis „Das unerschrockene Wort“ geehrt. Beide Ehepaare kämpfen seit Jahren gegen rechtsextreme und rechtspopulistische Störungen. Der Preis wird im Andenken an Martin Luther zuerst 1996 und seit 1999 alle zwei Jahre vergeben. Mehr lesen Sie hier:

„Wer schweigt, stimmt zu. Daher geht der Preis für „Das unerschrockene Wort“ zurecht an Horst und Birgit Lohmeyer sowie Markus und Susanna Nieth, die ihre Stimme unerschrocken und mutig gegen Rechtsextremismus erheben. Populismus kennt keine Grenzen. Er weicht nur zurück vor entschlossenem Widerstand und engagierter Zivilcourage.“ Mit diesen Worten ehrt die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth in ihrer Laudatio die beiden Ehepaare. Denn ihnen wurde am Sonnabend in der Torgauer Schlosskirche der Preis „Das unerschrockene Wort“ überreicht. Dieser wurde im Andenken an Martin Luther zuerst 1996 und seit 1999 alle zwei Jahre vergeben – an Menschen, die Haltung zeigen und die eigenen Überzeugungen auch gegen Widerstände verteidigen.

Die Jury machte sich die Entscheidung im November vergangenen Jahres nicht leicht. „Nachdem der Preis in den Vorjahren mehrfach über die Landesgrenzen hinaus verliehen wurde, möchten wir im Reformationsjahr 2017 den Fokus auf gegenwärtige Herausforderungen im Heimatland Luthers legen. Die Ehepaare Nierth und Lohmeyer stehen mit ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement beispielhaft für den Kampf gegen demokratiegefährdende und rechtsextremistische Strömungen in Deutschland, den sie trotz andauernder Anfeindungen und Bedrohungen fortführen“, erklärte Oberbürgermeisterin Romina Barth den Entschluss.

Horst Lohmeyer und seine Frau Birgit – die bereits als Katharina-Preisträgerin in Torgau ausgezeichnet wurde – leben seit 2003 in dem mecklenburgischen Dorf Jamel. Seit einigen Jahren wird Jamel immer wieder durch die Umtriebe ansässiger Rechtsextremisten als „Nazi-Dorf“ bekannt. „Nächte lange lautstarke Feiern, zu denen hunderte Nazis aus dem ganzen Bundesgebiet in unser kleines Dorf einfallen, sind keine Seltenheit. Die Politik kapituliert scheinbar. Die Lokalpresse titelte: „Ein ganzes Dorf in rechter Hand“.

Das wollten und konnten wir nicht hinnehmen“, sagte am Sonnabend Birgit Lohmeyer. So organisieren die beiden Künstler mehrmals im Jahr Kulturveranstaltungen auf ihrem Hof. „Unser Rockfestival „Jamel rockt den Förtser“ bietet den Besuchern und Mitwirkenden die Gelegenheit, Stellung gegen rechtspolitische Einflussnahme zu beziehen und durch ihre schiere Anwesenheit zu dokumentieren, dass der Aktivität der Nazis etwas entgegengesetzt wird. Seit 2015 unsere Scheune einer Brandstiftung zum Opfer fiel und daraufhin die Band „Die toten Hosen“ spontan einen Benefizauftritt bei uns absolvierten, ist unser Festival bundesweit bekannt“, so die Preisträgerin, die die Verleihung des Preises als großartige Anerkennung ihres ehrenamtlichen Engagements empfindet. Dieser gäbe beiden Kraft und das Gefühl des Nicht-allein-Seins im Kampf gegen rechtsextreme und rechtspopulistische Störungen im Land.

„Wir möchten Deutschland vor einem Rückfall in eine Diktatur, wie sie unsere Eltern noch am eigenen Leib erfahren haben, bewahren. Gerade die Tatsache, dass unsere Eltern uns nicht glaubwürdig erklären konnten, weshalb sie damals die deutsche Tragödie nicht verhindert haben, stellt eine große Motivation für uns dar, es niemals wieder so weit kommen zu lassen.“

Neben Birgit und Horst Lohmeyer standen Susanna und Markus Nieth. Schon als Kind war Markus Nieth von Luther und seinem Wirken fasziniert. „Er ist mir immer ein Glaubensvorbild geblieben. Dieser Luther, der sich auf dem Reichstag zu Worms 1521 für seine Überzeugungen verantworten musste und sich weigerte, seine Kritik an der Amtskirche zu widerrufen, obwohl ihm dafür die Ächtung drohte. Doch ich spüre das auch meine Kraft und mein Mut oft in meinem Leben nicht ausgereicht haben. Ich musste mich oft meinen Ängsten stellen“, so Markus Nieth.

Er und seine Frau haben sich für eine Flüchtlingsunterkunft im sachsen-anhaltinischen Tröglitz engagiert, in dem der Preisträger ehrenamtlicher Bürgermeister war. Nach massiven Drohungen trat der Theologe aus Sorge um seine Familie von dem Amt zurück, setzt sich aber weiterhin für die Unterbringung von Flüchtlingen in Tröglitz ein und betreut gemeinsam mit seiner Frau afganische Familien als Pate. Dennoch will das Ehepaar diesen Preis nicht allein entgegen nehmen. „Ich nehme diesen Preis stellvertretend für unsere Kinder entgegen. Weil nicht nur einem Ortsbürgermeister zugesetzt wurde, wie es manchmal in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Tatsächlich war und ist das Leben einer ganzen Familie betroffen und bis heute komplett verändert.

Mir persönlich wird dieser Preis deshalb Ansporn sein, besonders in den Zeiten, in denen meine Familie und ich uns von der Gesellschaft schutzlos und alleingelassen fühlen, dennoch den Überzeugungen meines Herzens zu folgen, meine eigene Angst niederzudrücken und mich unerschrocken weiter gesellschaftlich einzumischen, und zu gestalten, um auch in Zukunft in Freiheit in diesem Land leben zu können.“ Mit diesen Worten rührt Susanna Nieth die Anwesenden.

Nach den Worten der Torgauer Oberbürgermeisterin Romina Barth, dem Oberbürgermeister aus Worms, Michael Kissel, des Regionalbischof Propst Johann Schneider, von Rita Süssmuth und den Preisträgern, konnten sich die Ehepaare – mit musikalischer Unterstützung vom Kirchenmusikdirektor Ekkehard Saretz – in das goldene Buch der Stadt Torgau eintragen. Im Anschluss gab es einen Empfang im Schloss Hartenfels.