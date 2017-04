Torgau. Am gestrigen Abend gegen 18.30 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr Dahlener Straße in Torgau ein Verkehrsunfall ...

Torgau. Am gestrigen Abend gegen 18.30 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr Dahlener Straße in Torgau ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein grauer Škoda erheblichen Schaden an Front und Beifahrerseite zuzog. Der Wagen kam laut Aussage der Polizei über den Kreisverkehr geschossen und prallte dann frontal gegen einen Baum an der Straßenseite. Verletzt wurde niemand, lediglich das unfallversuchende Auto sowie ein weiteres Fahrzeug wurden beschädigt.