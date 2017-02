Ein Blick über den Tellerrand

Nordsachsen . Am 27. April ist wieder Girls- und Boys-Day. Unternehmen, Betriebe, Bildungseinrichtungen, Behörden oder sonstige Institutionen laden Schülerinnen und Schüler von allgemeinbildenden Schulen ab der Klassenstufe 5 wieder ein, sich in Sachen Berufswahl zu orientieren.

Der Girls-Day ist ein Aktionstag für Mädchen, an dem sie die Möglichkeit erhalten sollen, für sie eher untypische Berufe im Handwerk, im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich zu entdecken und kennenzulernen. Für die Jungen wiederum besteht am Boys-Day Gelegenheit, sich zum Beispiel zu Berufsperspektiven in den Bereichen Erziehung, Pflege, Soziales und Gesundheit zu informieren.

Unternehmen, Betriebe, Bildungseinrichtungen, Behörden oder sonstige Institutionen können Mädchen und Jungen einladen, um Berufe, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten vorzustellen, in denen Frauen und Männer bislang noch selten anzutreffen sind, potentielle zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen, dem immer stärker werdenden Fachkräftebedarf und Fachkräftemangel zu begegnen.

Als Schulleitung können Sie Schülerinnen und Schüler und deren Eltern unterstützen, in dem sie auf diesen Tag aufmerksam machen und Schülerinnen und Schülern die Angebote der teilnehmenden Unternehmen bekanntmachen.

Weitere Informationen zum Girls– und Boys-Day gibt es auf den Internetseiten www.girls-day.de und www.boys-day.de oder im offiziellen Flyer zu den Aktionstagen. Informationsmaterial liegt in den Bürgerbüros des Landratsamtes Nordsachsen aus.