Ein Leben für den Verkehr

Weßnig. Wo Rainer Runge auch auftaucht, wird er mit Fragen überhäuft. Denn der Torgauer ist Moderator in einem Bereich, der fast jeden berührt, dessen ständige Entwicklungen viele aber auch verunsichert. Die TZ nahm an einer solchen Veranstaltung teil und erlebte live eine Verkehrsteilnehmerschulung.

Treffpunkt: Mittwoch 19 Uhr im Torgauer Ortsteil Loßwig (580 Einwohner). 18 Männer und drei Frauen lauschen gebannt den Worten von Moderator Rainer Runge bei der Verkehrssicherheitsveranstaltung in der alten Dorfschule. Für alle Beteiligten ist es nichts Neues, denn der 72-jährige vermittelt interessierten Mitbürgern des Landkreises Nordsachsen die wichtigsten Probleme des Straßenverkehrs, darunter auch die neuesten Veränderungen. Seit 44 (!) Jahren ist er deswegen unterwegs.

Bereits vor der Wende leitete er diese Verkehrsteilnehmerschulungen für alle Altersklassen im damaligen Kreis Torgau. Danach, bis zum heutigen Zeitpunkt, hält er seine Vorträge in Veranstaltungen des Vereins Gebietsverkehrswacht. Allerdings redet dabei nicht nur Runge. Der Verkehrsexperte unterbricht seinen Vortrag sofort bei Fragen der Anwesenden. Dafür muss er nicht in irgendwelchen Unterlagen nachschauen oder die Fragesteller auf die nächste Veranstaltung vereisen. Runge klärt die Zuhörer sofort auf. Und er hat bei aller Ernsthaftigkeit der verschiedensten Probleme stets einen lockeren Spruch auf Lager. Sicher ein Grund dafür, dass diese Veranstaltungen zahlreiche Interessierte besuchen. Auf Werbung ist der Verkehrsexperte nicht angewiesen.

Einer seiner engsten Mitstreiter von Beginn an ist der Loßwiger Erich Schladitz. „Wir arbeiten schon Jahrzehnte gut zusammen. Rainer war in DDR-Zeiten als Verkehrspolizist dabei. Ich war bei der staatlichen Versicherung tätig“, erzählt der inzwischen 87-Jährige vor Beginn des Verkehrstreffs. Der ist wieder einmal gut besucht. Mehr Interessenten würden gar nicht in den ehemaligen Klassenraum passen. Meist finden die Verkehrssicherheitsveranstaltungen im Saal der Feuerwehr statt. Dieser größere Raum wurde den Verkehrsfreunden dieses Mal jedoch nicht zur Verfügung gestellt. So wurde es doch recht eng im ehemaligen Klassenzimmer.

Vor den Info-Abenden spricht sich Runge mit den „Aktivisten des Straßenverkehrs“ in den jeweiligen Orten über die Themen ab.

Dazu zählt in Loßwig Bernd Wagner (66), der sich seit vielen Jahren für die Belange der Verkehrsteilnehmer engagiert. „Diese Veranstaltungen sind eigentlich für alle Bürger gedacht. Aber meistens ist es ein Treff der Alten. Leider finden die jungen Leute kaum den Weg zu uns. Sie sind sehr zurückhaltend. Aber vielleicht fehlt ihnen die Zeit“, sagt der Taxifahrer im Ruhestand. Dass an diesem Abend der jüngste Gast 65 Jahre zählt, beweist Wagners Einschätzung.

Eine Woche später bei der zweiten Loßwiger Veranstaltung gibt es einen kleinen Lichtblick: Ein Ehepaar, erst Mitte 50, ist anwesend. Thomas Landshöft gehört beim ersten Info-Abend zu zehn Gästen aus der nahen Kreisstadt. „Ich gehe sonst zu den Verkehrsinfoabenden der Torgauer Feuerwehr, die Runge ebenso moderiert. Allerdings war ich zuletzt verhindert und bin diesmal in Loßwig gelandet, wo ich viele Bekannte treffe. Rainer gestaltet seine Schulungen in einem klasse Stil. Da wird es nie eintönig“, schätzt der 73-Jährige ein. Die Loßwiger Hans Teich (78) und Helmut Saase (75) sind ebenfalls begeistert: „Rainer bringt alles so rüber, dass alle Anwesenden die jeweilige Problematik verstehen“, sind sich die älteren Herren einig.

Runge freut sich über die gute Resonanz seiner Informationsabende. „Die Organisation der Verkehrsschulungen läuft nach den vielen Jahren zwischen den Gemeinden und mir fast automatisch ab. Das passt.“ Der Moderator arbeitet ehrenamtlich. Der Eintritt für seine Gäste ist frei. Zurück nach Loßwig. Im Rahmen dieser Veranstaltung verteilte Runge kostenlose Broschüren vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr für ältere ,aktive Kraftfahrer, die von den Anwesenden freudig angenommen wurden.

Die Themen des Loßwiger Mittwochs sind unter anderem: Erste Hilfe, Rettungsgasse, Blaulicht, Blinken, Verkehrszeichen und Leiteinrichtungen sowie Alkohol im Straßenverkehr. Behandeln kann sie Runge wegen der von ihm gern angenommenen Diskussion nicht alle. Aber kein Problem: Acht Tage später ist der Verkehrsmoderator noch mal an gleicher Stelle zu Gast. Außerdem soll an diesem ersten Abend pünktlich Schluss sein, damit die Fußball-Fans unter den Gästen pünktlich zu den TV-Übertragungen der Spiele zu Hause sind. Runge hat dafür Verständnis. Schließlich ist der Pensionär ein großer Freund des Fußballs.

Der Moderator verkündet zu Beginn der Veranstaltung, dass 2016 in Torgau nur ein Mensch bei einem Verkehrsunfall starb. „Da gab es schon viel schlimmere Zeiten. Ich kann mich an Jahre mit zehn tödlich Verunglückten erinnern.“ Aber Runge warnt zugleich vor Routinehandlungen, die sich immer wieder bei zahlreichen Verkehrsteilnehmern einschleichen. „Wir müssen stets wachsam nach den aktuellen Verkehrszeichen schauen. Er verweist auf zwei Torgauer Straßen in Nähe des Supermarktes Kaufland, bei denen jetzt die Verkehrsteilnehmer Vorfahrt haben, die von rechts kommen. Vor einem Vierteljahr gab es an diesen Stellen noch untergeordnete Straßen.

Ein Thema des Informationsabends ist das Thema Rettungsgassen nach Unfällen auf Autobahnen. „Hier gibt es seit 1. Januar mehrere gesetzliche Veränderungen. Auch die Strafen bei Verstößen sind nun härter“, sagt Runge. Bei den meisten Themen, wie auch in diesem aktuellen Fall, erklärt der Verkehrsexperte den Gästen mit Hilfe von Bildern, die er per Polylux an die Wand beamt, die Problematik ausführlich und praxisnah.

Ein Raunen geht in Loßwig durchs Publikum, als er den Unterschied zwischen Radweg und Fahrradweg an neuen Beispielen in Torgau erklärt. Er arbeitet die Themen nicht trocken ab. Runge hat für jede Problematik Episoden auf Lager, die er meist selbst erlebt hat. Damit geht die Zeit bei seinen Verkehrssicherheitsveranstaltungen scheinbar schnell vorbei. Kein Wunder bei einem Mann mit diesem Fachwissen und seiner lockeren Art, die verschiedensten Probleme verständlich zu erläutern.