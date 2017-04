Ein Paradies für alle Schrauber

Zahlreiche Schrauber und Bastler zog es auf das Gelände der Firma Ziesmann Baugeräte, um dort nach geeigneten Bauteilen und anderen Dingen zu durchstöbern. Eine Vielzahl an Händlern hatten ihre Stände aufgeschlagen und boten so ziemlich alles feil, was im Entferntesten mit Autos, Motorrädern oder auch Fahrrädern zu tun hatte. Für Thomas Scholz, den ersten Vorsitzenden des Oldtimervereins, ein voller Erfolg: „Wie auch schon in den vorherigen Auflagen unseres Teilemarkts strömen die Leute so zahlreich hierher, es ist wirklich immer wieder schön.“ Der nächste Teilemarkt wird dann am 10. September stattfinden, ebenfalls wieder auf dem Gelände der Firma Ziesmann.