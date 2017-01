Ein Pokal ging in die Saalestadt und einer in die Pleißestadt

Fußball. Am Wochenende startete der SC Hartenfels Torgau 04 seine Hallencupserie 2017.

E-Junioren

Acht Mannschaften in zwei Vierer-Gruppen, spielten um die begehrten Finalplätze.

In der Gruppe A war es eine eindeutige Angelegenheit: Riesa und der Hallesche FC erreichten die Finalrunde. Die Gruppe B etwas ausgeglichener. Der Höhepunkt war das Spiel RB Leipzig gegen den Gastgeber, welches 3:3 endete. Es reichte leider nicht für die Finalrunde, denn RB Leipzig und der VfL Halle waren die Besseren an diesem Tage.

Die Endrunde mit den Halbfinalspielen und dem Finalspiel war noch einmal von gutem Fußball gekennzeichnet, wobei alle Spiele einen knappen Ausgang hatten. Rassig und dramatisch die Begegnungen um Platz 3 beziehungsweise das Finale. Beide Spiele endeten mit einem knappen 1:0-Sieg. Das Publikum auf dem Stiefelgang sorgte für eine tolle Turnieratmosphäre. Die Urkunden, Medaillen, Ehrenpreise überreichte am Ende Turnierveranstalter Dr. Dirk Fuhsy vom Torgauer Rotary-Club an die Mannschaften.

Ergebnisse: Hallescher FC – Riesa 1:2, MoGoNo – Hartenfels Torgau II 3:1, Hartenfels Torgau – Herzberg 6:1, VFL Halle – RB Leipzig 1:3, Hallescher FC – MoGoNo 6:0, Riesa – Hartenfels Torgau 6:0, Hartenfels Torgau – VFL Halle 1:2, Herzberg – RB Leipzig 0:6, Hartenfels Torgau II – Hallescher FC 0:6, MoGoNo –Riesa 0:3, RB Leipzig – Harenfels Torgau 3:3, VFL Halle – Herzberg 4:0

Halbfinale: Riesa – VFL Halle 0:3, RB Leipzig – Hallescher FC 3:2

um Platz 7: Torgau II – Herzberg 5:4 n. 9 Meter (2:2)

um Platz 5: MoGoNo – Torgau 0:2

um Platz 3: Riesa – Hallescher FC 1:0

Finale: VfL Halle – RB Leipzig 1:0

Endstand:

1. VfL Halle

2. RB Leipzig

3. Stahl Riesa

4. Hallescher FC

5. SC Hartenfels Torgau

6. MoGoNo Leipzig

7. SC Hartenfels Torgau II

8. VfB Herzberg

Bester Torwart: Max Mücke (Hallesche FC); Bester Torschütze: Valentin Liebegott (HFC ) 9 Treffer

Torgau: M. Schumann, S.-PH. Törl, P. Balcer (1 Tor), N. Schubert, G.-L. Weiß (2), E. Osunde (5), A. Popov (1), R. Pötzsch (3), L. Eppendorf, Th. Sonntag

Torgau II: Fr. Simmank, F. Lieback (1), J. Rustler, J. Igbal (2), D. Kuntze, M. Hampel, H. Richter, G. Aloe, F.-L. Klopf, M. Zaeper, M. Scholz

F2-Junioren

Der lange Sonntag für die Turniermacher vom SC Hartenfels 04 endete mit dem F2-Junioren-Turnier in der SaW. Der Stiefelgang war voll mit erwartungsvollen Zuschauern, darunter viele Verwandte und zahlreiche Neugierige.

Ein ausgeglichenes Starterfeld, die Endergebnisse sind ein guter Beweis dafür, wetteiferte um den Pokalsieg. Am Ende der vierstündigen Veranstaltung ein verdienter Pokalgewinn für die „Roten Bullen“ aus Leipzig mit dem erfolgreichsten Torschützen.

Überraschend stark präsentierten sich die Teams aus Merkwitz und Falkenberg, aber auch die anderen teilnehmenden Teams gaben ihr Bestes. Viel Beifall von den anwesenden Zuschauern für tolle Kombination, raffinierte Tore und die vielen attraktiven Torwart-Reaktionen. Funkelnde Kinderaugen während der Siegerehrung und bei der Übergabe von Pokalen und Medaillen durch Cornelia König und Katrin Krause vom Torgauer Rotary-Club.

Ergebnisse: VfL Halle – RB Leipzig 0:2, Torgau – Lausig 0:2, HFC – MoGoNo 0:1, Falkenberg – Merkwitz 1:2, Halle – Torgau 0:0, RB Leipzig – Lausig 2:1, HFC – Falkenberg 0:0, MoGoNo – Merkwitz 0:3, Leusig – VfL Halle 0:4, Torgau – RB Leipzig 0:2, Merkwitz – HFC 1:0, Falkenberg – MoGoNo 1:0

Halbfinale: RB Leipzig – Falkenberg 4:0, Merkwitz – VfL Halle 1:0

um Platz 7: Torgau – Hallescher FC 2:3 n. 9m (1:1)

um Platz 5: Laußig – MoGoNo Leipzig 2:0

um Platz 3: Falkenberg – VfL Halle 3:2 n. 9m (1:1)

Finale: RB Leipzig – Merkwitz 4:0

Endstand:

1. RB Leipzig

2. SV Merkwitz

3. ESV Lok Falkenberg

4. VfL Halle

5. SV Laußig

6. MoGoNo Leipzig

7. Hallescher FC

8. SC Hartenfels Torgau II

Bester Torjäger: Liem Kadler (RB Leipzig) - 5 Treffer; Bester Torwart: Luce Schlorke (Torgau)

Torgau: L. Schlorke, K. Thielicke, E. Kazmirek (1), St. Heinz, M. Schlesinger, T. Borgmann, K. Westphal, J. Rosche, J. Czerny

www.sch04.de