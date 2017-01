Ein Rückblick auf ein erfolgreiches Vereinsjahr

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, 2017 steht vor der Tür und überall werden Bilanzen gezogen. So auch in dem kleinen Dörfchen Lausa, welches sich mit seinen zwei Vereinen bemüht, das Dorfleben noch aktiver zu gestalten.Dabei stand in der jüngsten Vergangenheit besonders der Förderverein Dorfkirche Lausa im Rampenlicht, welcher sich die Sanierung, Erhaltung und Belebung eben dieses Gebäudes auf die Fahne geschrieben hatte. Und das mit Erfolg. So konnten die Lausaer Bürger am 1. Advent das erste Mal seit zwei Jahren den Klang der Glocken vernehmen, welche der Verein unter Anderem mit Bundesfördermitteln sanieren konnte.Viel direkter für die Belebung des 160 Einwohner starken Dorfes verantwortlich zeigt sich der Sport- und Heimatverein Lausa. Mit insgesamt 35 Mitgliedern kümmert er sich nicht nur um sportliche Angebote wie das allwöchentliche Training der Frauensportgruppe oder die traditionelle Neujahrswanderung, sondern versucht auch mit etlichen Festivitäten die Dorfgemeinschaft zusammenzubringen und das Miteinander zu beleben. Hierfür wird in jedem Jahr im Herbst zum Heidefest eingeladen und auch die traditionsreiche Seniorenweihnachtsfeier gehört fest ins Programm des Vereins.Um dieses Aktivitäten auch weiterhin finanzieren zu können, konnte der Förderverein in diesem Jahr eine neue Geldquelle in Form einer großen Hüpfburg an Land ziehen. Diese wurde auf privaten Festen und Feiern vermietet und brachte damit dem Verein im vergangenen Jahr einen Betrag von rund 400 Euro ein. Dieser wurde von André Mickan, dem Vorsitzenden des Sport- und Heimatvereins, bei der letzten Sitzung des Kirchenfördervereins an eben diesen überreicht, um das Gebäude auch für die vielen folgenden Generationen erhalten zu können.Eine besondere Überraschung hatte der Sport- und Heimatverein bei der Seniorenweihnachtsfeier vorbereitet: Zu diesem Anlass wurden die Souvenirs des Fördervereins an jeden Gast verteilt und mit Freuden angenommen. Dabei handelte es sich um eigens für die Lausaer Bürger gestaltete Teelichtgläser, verziert mit dem Motiv der Dorfkirche. Außerdem konnte an diesem Tag voller Stolz die Publikation „Kirche und Kirchspiel Lausa“ präsentiert werden, welche mithilfe der Unterstützung des Geschichtsvereins Torgau entstand und von Historiker Mike Huth in monatelanger Kleinarbeit erarbeitet und zusammengetragen wurde. Und auch die Möglichkeit, einen Schwibbogen, welcher die Lausaer Dorfkirche zeigte, bestellen zu können, stieß bei so manchem Gast auf große Freude. Die filigran gearbeiteten Holzbögen wurden von den Häftlingen der Justizvollzugsanstalt Torgau produziert und kamen bei den zahlreich erschienen Gästen der Seniorenweihnachtsfeier sehr gut an.