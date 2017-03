Ein Scheck für die VS-Kindertagesstätte "Käthe Kollwitz"

Torgau. Fleißig hatten die Steppkes der Kindertagesstätte „Käthe Kollwitz“ im November des vergangenen Jahres geknetet, ausgestochen und gebacken: 70 Drei- bis Sechsjährige waren eine ganze Woche damit beschäftigt, süßes Weihnachtsgebäck zu fertigen (TZ berichtete). Verkauft wurde dies dann Tütchen für Tütchen im Torgauer Autohaus Maluche. Anfangs eher schleppend, nahm der Appetit der Kundschaft – je näher es an Weihnachten heranrückte – dann aber Fahrt auf.



In dieser Woche nun überreichte Roland Maluche der Kindereinrichtung den Lohn der Backfreuden. Der 237 Euro hohe Verkaufserlös wurde vom Autohauschef noch einmal auf 300 Euro aufgerundet. Den symbolischen Spendenscheck gab‘s kurz vor dem Mittagsschlaf der Kinder am Mittwoch. Mit dem Geld will die Einrichtung Spielgeräte anschaffen, die im Falle eines Umzugs problemlos mitgenommen werden können.