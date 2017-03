Ein Stadtmagazin rund um die Reformation

Torgau. Ein spannendes Experiment erwartet die Leser des nächsten Stadtmagazins Torgau Plus. Inhaltlich steht in diesem Jahr – kaum überraschend – das Thema Reformation im Mittelpunkt. Schließlich hatte der Standort Torgau ent-

scheidenden Anteil an diesem Vorgang, der das abendländische Europa für immer veränderte. In zahlreichen Beiträgen wird auf die Rolle der Elbestadt in der Frühen Neuzeit eingegangen. Das Schloss spielt dabei eine wichtige Rolle.



Spannenden Lesestoff bieten zudem Vergleiche zwischen Luthers Leben und heutigen Bedingungen – sei es in der Mobilität oder in Sachen Bekleidung. Und weil das Stadtmagazin mit Glanzumschlag pünktlich zum Elbe Day erscheint, wird das komplette Programm abgedruckt und verleiht dem Heft weitere Aktualität.