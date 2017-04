Ein halbe Milliarde und kein Gesprächsbedarf

Torgau/Nordsachsen. Der Kreistag hat den Doppelhaushalt für die Jahre 2017/2018 durchgewunken. Eine Diskussion über das rund 560 Millionen Euro schwere Paket gab es nicht. Lediglich LINKE-Fraktionschef Dr. Michael Friedrich (die TZ berichtete bereits ausführlich) und SPD-Finanzexperte Prof. Siegfried Schönherr meldeten sich zu Wort. Beide zollten zwar dem handwerklichen Geschick der von Landrat Kai Emanuel angeführten Finanzverwaltung Respekt – beide kritisierten aber auch die Unzulänglichkeiten der nordsächsischen Finanzausstattung sowie die aus ihrer Sicht halbgare Umsetzung der doppischen Buchführung in den Kommunen des Freistaates Sachsen.



So bemängelte Prof. Schönherr, „dass auf Grund fehlender Jahresabschlüsse mögliche Fehlbeträge aus Vorjahren noch gar nicht festgestellt sind und deshalb die Zahlen im Ergebnishaushalt auf unsicherem Fundament stehen. Letzteres ist der äußerst aufwändigen Doppik-Einführung geschuldet, durch die eigentlich die Finanzlage transparenter gestaltet werden sollte, auch durch Berücksichtigung von Abschreibungen.“ So ist in der Doppik eigentlich vorgesehen, dass auch Kommunen die Abschreibungen erwirtschaften müssen. Eine fast unmögliche Aufgabe, schließlich gehören unter anderem Schulen und hunderte Straßenkilometer dem Landkreis. Regelmäßig verlängert der Freistaat deshalb eine Ausnahmeregelung, die die Kommunen quasi vom Erwirtschaften dieser Abschreibungen freistellt. Für Dr. Friedrich freilich kein Ersatz für ein neue Finanzausgleichsgesetz (FAG), das die Finanzausstattung der Kommunen regelt: „Das FAG ist nicht doppikfest!“



Dagegen konnte und wollte Kai Emanuel nichts sagen. „Unsere Meinung zur Doppik ist eindeutig“, sprach Kai Emanuel für die sächsischen Landräte und Bürgermeister. Gemeinsam habe man auf eine stärkere Finanzausstattung für die Kommunen gedrungen. Ohne Ergebnis. Doch all diese Probleme verschwinden schon bald wieder aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit – das befürchtet zumindest Prof. Schönherr. Denn unter dem Strich werde nach außen wieder vermittelt, dass der Finanzhaushalt ausgeglichen und der gesamte Haushalt damit von der Rechtsaufsicht genehmigt werden könne.



Der Landrat nahm sich auch der Kritik Friedrichs am Beratungsverlauf für den Kreishaushalt an. Der LINKE-Politiker hatte bemängelt, dass die Fachausschüsse des Kreistags nicht in die Erarbeitung einbezogen wurden. Dies werde sich in Zukunft ändern, versprach Emanuel.