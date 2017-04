Ein hoffnungsvoller Auftakt in die 2017er Wettkampfsaison

Es war ein tolles und spannendes Wochenende. In Neiden fand der Sparkassencup statt (Bericht folgt), in Großdobritz tobte der Eröffnungswettkampf und in Wiesbaden die Qualifikation für den Weltcup. Zum 21. Eröffnungswettkampf „TRAP“ 2017 des SJSV Großdobritz wurde Mario Schmidt mit einem super Ergebnis von 185 getroffenen Wurfscheiben in der A-Wertung Zweiter.

Matthias Schmidt kam in selbiger Wertungsklasse mit 167 Treffern auf Rang elf ein. In der B-Wertung vertrat Carlo Sotgiu den SSCN und sicherte sich mit 154 getroffenen Wurfscheiben den 3. Platz. Hans-Jörg Heger wurde Dreizehnter (126 Treffer). Es wurden in beiden Klassen insgesamt 200 Wurfscheiben geschossen.

In Wiesbaden konnte sich der Süptitzer Paul Pigorsch einen Startplatz für den Weltcup in Larnaca (Zypern) sichern. Mit einem gelungenen Ergebnis von 118 getroffenen Scheiben sicherte er sich so seine „Fahrkarte“.

Der Weltcup findet vom 2. bis 9. Mai statt.

www.sportschiessen-neiden.de