Ein kurzer Blick in die Bärenställe

Torgau. Ein gutes Vierteljahr ist es nun her, dass sich Bea, Benno und Jette zu ihrer Winterruhe in ihre Ställe zurückgezogen haben, um dort gemütlich die kalte Jahreszeit zu verbringen.

Torgau. Ein gutes Vierteljahr ist es nun her, dass sich Bea, Benno und Jette zu ihrer Winterruhe in ihre Ställe zurückgezogen haben, um dort gemütlich die kalte Jahreszeit zu verbringen. Um einmal einen aktuellen Blick hinter die Gitterstäbe zu werfen und sich über das Befinden der drei pelzigen Torgauer Maskottchen zu informieren, sprach die Torgauer Zeitung mit Gabriele Mierau und Angela Mierau-Fausack, den beiden Bärenpflegerinnen:



TZ: Wie geht es denn momentan unseren Bären? Schlummern sie noch friedlich?

G. Mierau: Nein, seit Silvester sind alle drei wieder wach. Unsere beiden Jungbären, Bea und Benno, sind die Knallerei an diesem Abend einfach nicht gewohnt und haben deshalb ihre Winterruhe bereits jetzt beendet, anstatt bis Februar durchzudösen. Für unsere Jette war das Alles natürlich überhaupt kein Problem, sie kennt das ja nicht anders. Aber nichtsdestotrotz geht es den Dreien sehr gut. Zwei Mal die Woche werden sie von uns besucht, gefüttert und mit Tee versorgt.



Und, durften die drei dieses Jahr auch schon mal raus in den Bärengraben?

A. Mierau-Fausack: Ja, vor zwei Wochen haben wir sie aus ihren Ställen nach draußen gelassen. Da hatten unsere beiden Jungbären das erste Mal Kontakt mit Schnee. Benno hatte zwar am Anfang richtig Schiss, Bea hatte aber richtig Spaß und hat rumgetollt.



TZ: Und ab wann können die Torgauer dann wieder dauerhaft einen Blick auf die Bären im Graben werfen?

G. Mierau: Wir haben mal so Ende Februar angepeilt, falls das Wetter mitspielt. Im Moment fühlen sie sich noch ganz wohl in ihren Ställen und wollen zeitweise auch gar nicht nach draußen, doch das wird sich in ein paar Wochen auch ändern.