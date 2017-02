Ein prominenter Gast

Am Freitag, den 10. Februar 2017 um 17 Uhr in Meyers Gasthof in Audenhain ist es nun soweit. Als kompetenten Referenten konnte Wendt das Mitglied des Europäischen Parlamentes, Dr. Peter Jahr, für diesen Abend gewinnen. Jahr ist von Beruf selber Landwirt und Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Das Thema wird unter dem Motto: „Die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland und der EU“ stehen. Im Vorfeld wurden bereits circa 100 Einladungen an Landwirtschaftsunternehmen und Landwirte in Nordsachsen versendet.

An diesem Abend sollen die Landwirte in Nordsachsen im Mittelpunkt stehen. Eingeladen sind die Vertreter Landwirtschaftsbetriebe und Landwirte nach einem kurzen Impulsvortrag durch Dr. Jahr mit ihm und Marian Wendt ins Gespräch zu kommen. „Gemeinsam mit dem Mitglied des Europäischen Parlaments, Dr. Peter Jahr, über dessen Zusage ich mich nach wie vor sehr freue, wollen wir mit den Landwirten über die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland und der Europäischen Union sprechen.

Dabei ist es uns als politische Akteure besonders wichtig zu hören, wie entsprechende Vorschriften der EU Anklang finden und was aus Sicht der Landwirte verbessert werden muss“, so Wendt zu der Initiative der Gesprächsrunde in Form des „Runden Tisches“.

Interessierte Bürger sind herzlich zur Teilnahme und Diskussion eingeladen. Um Anmeldung unter Tel. 03421 7741140 oder marian.wendt.ma04@bundestag.de wird gebeten.

Info: Dr. Peter Jahr, MdEP

Lebenslauf:

geb.: 24.04.1959

evangelisch-lutherisch

verheiratet, vier Kinder

Bildung:

Abitur, Hochschulstudium der Landwirtschaft an der Universität Leipzig

1984 Abschluss als Diplomlandwirt

1984 bis 1988 wissenschaftlicher Assistent an der Universität Leipzig

1988 Promotion zum Dr. agr.

Werdegang:

1988 bis 1990 Ökonom der LPG „Justus von Liebig“ in Taura

1990 bis 1995 Geschäftsführer der Agrar GmbH Taura

seit 1995 Landwirt im Nebenerwerb

1988 bis 1990 Mitglied der DBD

seit 1990 Mitglied und Mandate der CDU

Funktionen:

1990 bis 2002 Mitglied im Sächsischen Landtag, Agrarpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion

1994 bis 2009 Stadtrat von Lunzenau

1994 bis 2009 Kreisrat im Landkreis Mittweida

1995 bis 2007 Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Mittweida

2002 bis 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages

seit 2009 Mitglied im Europäischen Parlament

seit 2010 Vorsitzender der Land-Union Sachsen; Sonderorganisation der CDU Sachsen für den ländlichen Raum