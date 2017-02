Eine Party mit Anspruch

Torgau. Ist es der Reformationstag? Nein. Ist es der Elbe-Day? Nein. Das, was am 27. Mai in Torgau stattfindet, ist der Reformers Day. Parallel zu den Kirchentagen in Wittenberg, Leipzig oder Berlin soll der Reformers Day das 500. Reformationsjubiläum auch in Torgau zu einem großen Fest machen. Um dessen Ausrichtung kümmert sich der Evangelische Kirchenkreis Torgau-Delitzsch. In persona: Matthias Grimm-Over und Beate Senftleben.



Schon im April 2016 machten sich die beiden daran, erste Gedanken und Ideen zu sammeln. Schnell wurde klar, sie hatten eine unterschiedliche Vorstellung, wie man das Reformationsjubiläum am besten feiern könnte. „Mir geht es in erster Linie darum, eine richtig coole Party zu veranstalten“, erzählt Grimm-Over, der Referent für Jugendarbeit des Kirchenkreises, vergnügt. Für ihn kommt es darauf an, dass die Leute, die wegen des Reformationsjubiläums ihren Weg nach Torgau finden, ordentlich Spaß haben und sich bei der „Amme der Reformation“, wie die Elbestadt oft genannt wird, wohlfühlen.



Natürlich will auch die Leiterin des Jugendprojektes wintergrüne, Beate Senftleben, dass sowohl Besucher als auch Einheimische zum Reformers Day eine Menge Spaß haben. Für sie ist allerdings die Verbindung mit der Thematik „Reformation“, ebenfalls sehr wichtig. „Ich möchte einfach die Bildung mit dem Spaß, den man an solch einem Tag hat, verknüpfen.“ In einem Punkt sind sich die beiden jedoch absolut einig: Sie wollen für ihren Reformers Day ein Programm auf die Beine stellen, dass „nicht dem Kirchentag-Mainstream entspricht“, so Grimm-Over. Es solle Begegnung stattfinden, bei der die Leute gemütlich zusammensitzen, Musik hören, essen und einfach den Tag genießen.



„Dass die Leute vom Kirchentag in Leipzig extra für unseren Reformers Day nach Torgau kommen, ist eher unwahrscheinlich“, schildert Grimm-Over ganz realistisch. „Daher sollten wir uns eher darauf konzentrieren, die Leute aus der Region abzuholen. Wir wollen ein hochwertiges Programm , dass nicht bis zum Rand mit Bildung vollgestopft ist und sich nicht speziell an das typische Kirchentagsgänger-Klientel richtet.“ Und diesem Ziel haben sich Senftleben und Grimm-Over in den vergangenen Monaten stetig angenährt. So ist bisher bereits ein fester Programmplan erstellt, Ergänzungen finden jedoch nach wie vor statt. „Es kommen immer wieder Leute und Vereine auf uns zu, die irgendwelche tollen Ideen haben, wie sie unseren Reformers Day mitgestalten können. Und da sind wir natürlich über jeden einzelnen dankbar“, sagt Beate Senftleben.



Ein ganz wichtiges Anliegen von den beiden Organisatoren, Grimm-Over und Senftleben ist die Verbindung des neu gegründeten Reformers Day mit dem bereits bestehenden Elbe Day. „Wir wurden bereits oft gefragt, ob denn nun die Kürzungen der Elbe-Day-Mittel etwas mit der Veranstaltungen unseres Reformers Days zu tun hat“, antwortet Matthias Grimm-Over. Dies sei jedoch absolut nicht der Fall. Die beiden Veranstaltungen hätten, bis auf einen ähnlichen Namen, nicht miteinander zu tun. Der Reformers Day sei eine Veranstaltung des Evangelischen Kirchenkreises, der Elbe Day die der Stadt Torgau.



Zwar ist der Reformers Day erst für den 27. Mai angesetzt, offizieller Start ist allerdings bereits einen Tag vorher. Am Abend des 26. Mai lädt das KAP zum Poetry Slam in den Saal der Wintergrüne 2 ein. Mehrere Künstler werden auf der Bühne selbst geschriebene Texte vortragen und damit bereits am Vorabend verdeutlichen, wofür der Reformers Day eigentlich steht: gemütliche Begegnung mit einem gewissen kulturellen Anspruch.



Und dieser zieht sich dann auch durch das gesamte Tagesprogramm. Dass dabei das Thema Reformation in unterschiedlichen Facetten im Vordergrund steht, zeigt zum Beispiel der sogenannte Neugierexpress von Silke und Nils Tiebel. Dieser hat mehrere Experimente zur Thematik Energiewende im Gepäck und soll die Besucher dazu anregen, selbst mitzumachen, nachzudenken und eigene Thesen aufzustellen. Einen ebenfalls sehr interaktiven Programmpunkt haben sich die Pfadfinder des sächsischen VCP ausgedacht. Am östlichen Elbufer werden diese eine große Jurte, ein Schwarzzelt aufstellen und dort ein Fahrradkino betreiben. Soll heißen, dass mit Hilfe von acht fest installierten Fahrrädern so viel Strom produziert werden soll, um die Filmanlage zu betreiben.



Doch natürlich soll auch das gemütliche Beieinander am Reformers Day nicht zu kurz kommen. So hat sich das Netzwerk für Demokratische Kultur aus Wurzen gedacht, in den Räumlichkeiten des Jugendbildungsprojektes wintergrüne ein internationales Begegnungscafé zu veranstalten. Und für diejenigen, für die ein Programm auf festem Boden zu Mainstream ist, wird eine Bootsfahrt auf der Elbe angeboten. Zwar wird diese, nicht wie geplant bis nach Wittenberg führen, die Bluesband und eine gute Küche an Bord des Schiffes werden während der ca. 2stündigen Fahrten für ein wohliges Ambiente sorgen.