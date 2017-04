Eine Unterstützung im Babyglück

Nordsachsen. Zehn Jahre ist es her, dass der Landkreis Nordsachsen das Familiennetzwerk „Zusammen Auf-Wachsen“ gründete. Nach und nach etablierten sich die verschiedenen Angebote und heutzutage kann die Fachstelle für Prävention und Frühe Hilfen, welche diese bündelt und koordiniert, auf ein funktionierendes und gut angenommenes Netzwerk blicken.



Dabei geht es darum, Eltern und ihre Kindern mit einer Vielzahl von Angeboten zu unterstützen. Neben unter anderem Hebammen, Ärzten, Beratungsstellen, Fachkräften für Kinder- und Jugendhilfe ist hier auch der aufsuchende Beratungsdienst „Von Anfang an“ vertreten. Der Beratungsdienst richtet sich insbesondere an Eltern mit neugeborenen Kindern und unterstützt Familien mit Informationen, Hilfestellungen und Vermittlungen zu anderen Netzwerkpartnern. „Anhand von Geburtenmeldungen schreiben wir Familien an, um Ihnen einen Vorschlag für einen Willkommensbesuch zu unterbreiten“, erklärt Andrea Bolze, die Koordinatorin des Netzwerks.



Seit Januar ist sie neben Angela Schöpp vom aufsuchenden Beratungsdienst Teil der Fachstelle. „Es ist ein freiwilliges Angebot und die Familien können entscheiden, ob sie besucht werden möchten oder nicht. Zum Besuch erhalten sie praxisnahe Informationen und wertvolle Tipps für den Alltag wie zum Beispiel Angebote, Kontakte und Aktivitäten für sich und ihr Kind im Umfeld. Auch bekommen sie ein Willkommensgeschenk. Was das ist, bleibt eine kleine Überraschung“, so Bolze.



Meist geht die Unterstützung des aufsuchenden Beratungsdienstes jedoch über die reine Lotsenfunktion hinaus. So sei das Netzwerk zwar dafür da, für jedes Anliegen den richtigen Ansprechpartner zu finden, viele Fragen können die Mitarbeiter des Beratungsdienstes jedoch bereits im Gespräch klären. Vor Ort wird geschaut, welche Themen für die Familie besonders wichtig sind und dementsprechend geholfen. Dies kann durch die Begleitung bei schwierigen Behördengängen, Hilfe beim Ausfüllen komplizierter Formulare oder vollkommen andere Hilfestellungen geschehen.



„Zusätzlich zu dem aufsuchenden Beratungsdienst unterstützen wir Familien mit Kindern auch mit unserem Netzwerkangebot der Familienhebammen und ehrenamtlichen Familienpaten“, ergänzt Bolze. Familienhebammen begleiten rund um das Thema Kindergesundheit zum Beispiel durch Information und Anleitung zu Pflege, Ernährung, Entwicklung und Förderung des Kindes. Ehrenamtliche Familienpaten hingegen entlasten Familien zum Beispiel durch Kinderbetreuung oder Erkundung von Freizeitmöglichkeiten.



Der Bedarf des Netzwerkes ist auch heutzutage, 10 Jahre nach seiner Einführung, nach wie vor vorhanden. So konnten im vergangenen Jahr 88 Prozent der im Rahmen des aufsuchenden Beratungsdienstes angeschrieben Familien tatsächlich zu Hause besucht werden. Und auch das Angebot der Unterstützung durch Familienhebammen wurde von insgesamt 37 Familien im Landkreis Nordsachsen in Anspruch genommen.