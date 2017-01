Eine Woche lang ein echter Radprofi

Wenn sich in wenigen Tagen John F. Kerry aus dem Harry S. Truman Building in Washington D.C., dem Sitz des US-Außenministeriums verabschiedet, dann wird der ehemalige Präsidentschaftskandidat und derzeitige US-Außenminister sicher nicht nur an die offiziellen Termine seiner Amtszeit denken, sondern auch an die angenehmen Begleiterscheinungen seiner Tätigkeit. Und vielleicht wird er auch an den August 2016 denken, als der begeisterte Hobby-Radler die französischen Alpen unter die schmalen Pneus genommen hat und auf den Spuren der Tour de France unterwegs war. Und vielleicht verschwendet er auch einen Gedanken daran, dass am Col de la Colombiere eine einsame Badelatsche an dem Passschild lag, an dem die „Le Dauphine“ ein Bild von ihm und seiner Entourage machte.Wenn er seinen Geheimdienst auf die Spur der Badelatsche gelenkt hätte, dann wäre er unweigerlich auf einen Haufen sächsischer Hobby-Radler gestoßen, der keine 24 Stunden vor ihm an gleicher Stelle, allerdings mit wesentlich geringerer Medienpräsenz und ohne zusätzlichen Fotografen ein Erinnerungsfoto machte. Die Badelatsche wurde dabei dazu genutzt, die Kamera in den richtigen Winkel für den Selbstauslöser zu platzieren. Und nachdem das Bild im Kasten war, dachte der Eigentümer nicht mehr an sie, somit verblieb sie auf 1613 m Höhe und sah tags darauf John F. Kerry.Der Besitzer der Badelatsche und Schreiber dieses Textes indes, war da schon weiter gestrampelt. Seine acht Begleiter, darunter mit den Audenhainern Thomas und Janick Wejda, Holger Haferkorn und dem Belgeraner Thomas Kath, vier weitere Pedaleure der Torgauer Region, befanden sich auf ihrer eigenen Tour des Alpes. Eine Woche lang durften sie sich wie echte Radprofis fühlen. Jeden Tag eine neue Etappe, jeden Tag kraftzehrende Berge, begeisternde Ausblicke und Momente, die lange nachwirken werden und sicher auch jetzt im Rückspiegel noch strahlende Augen verursachen werden.Begonnen hatte alles am Lac de Annecy, dort wo sich das Venedig der Alpen als idealer Ausgangspunkt für die Etappenfahrt angeboten hatte. Einer der Neuner-Equipe musste dabei immer den Fahrer mimen, acht durften sich in die Sattel werfen. Doch für alle galt, der frühe Vogel fängt den Wurm. Nach dem zeitigen Frühstück wurde auf Etappe gegangen, zwischen 110 und 140 Kilometer waren als Streckenlängen vorgegeben. Und weil sich schon früh herausstellte, dass sich der Tross in Low- und High-Performer, also Genießer und Haie, aufteilte, gab es für Letztere die ein oder andere Zusatzaufgabe, die deren Streckenlänge erhöhte. Das zahlenmäßige Verhältnis sollte sich mit zunehmender Tour-Dauer in Richtung Genießer verschieben. Am ersten Tag ging es dabei in puncto Höhenmeter noch gemächlich zur Sache.Die ersten flachen Kilometer radelte man gemeinsam, aber im forschen Tempo am See entlang bis Albertville, wo sich die ersten Höhenmeter anschlossen und die Truppe schon auseinander flog. Vor dem Anstieg zum ersten richtigen Berg, dem Cormet des Roseland, wurde noch einmal gestoppt, um gemeinsam zur Attacke zu blasen. Die Abstände zwischen den einzelnen Kletterern wurden schnell deutlich, aber der Stolz beim ersten Gipfelfoto war allen gemeinsam. Zumal die Beine noch bestens in Schuss waren. Das sollte sich in den späteren Tagen noch ändern. Der nächste Tag begann mit der 50 Kilometer langen Auffahrt auf das Dach der Tour, den Col de Iseran, es folgten in den nächsten Tagen so namhafte Anstiege wie der Telegraphe, Galibier oder der Izoard, an dessen Fuße im eiskalten Gebirgsbach die Waden einer Schock-Therapie unterzogen wurden. Ein Highlight für jeden Einzelnen sicherlich die mythischen 21 Kehren hinauf nach Alpe d’Huez, wo sich ein klassisches Ausscheidungsrennen entwickelte. Hoch über dem Ort wurde dann ein abendliches Grillfest veranstaltet, quasi das Bergfest auf dem Berg.Wer bis dahin noch nicht genügend bleibende Eindrücke gesammelt hatte, der war spätestens nach der Königsetappe am nächsten Tag mit selbigen überfrachtet. Nicht nur der Croix de Fer mit seinem großen Stausee sorgte für Begeisterung, auch die malerischen Serpentinen von Montvernier haben sich ins Gedächtnis eingebrannt. Über den Col de la Madeleine ging es in die Olympiastadt Albertville und ab da hielt man sich auf den Originalstrecken der diesjährigen Tour de France. Und damit es so richtig original wurde, spielte auch der Wettergott mit. Nachdem die Sonne zuvor teils erbarmungslos herabgeprasselt war, gab es jetzt die ersten Regentropfen. Und damit wurden auch die Abfahrten immer gefährlicher. In der Abfahrt vom Col des Saisies, wo einen Monat zuvor auch Tour-Sieger Chris Froome und der Kolumbianer Nairo Quintana unliebsamen Kontakt mit dem Asphalt hatten, hielt sich die sächsische Equipe glücklicherweise schadlos. Und zum Ende des Tages, als der Colombiere die letzte Hürde darstellte, war Clara längst wieder am Himmelsfirmament erschienen.Doch obwohl tags darauf John F. Kerry und das Nonett wieder reichlich Sonne erlebten, zog von Osten eine Schlecht-Wetter-Front heran. Die vermeintlich vorletzte Etappe zurück nach Annecy sollte gleichzeitig das Tour-Ende darstellen. Schon beim abendlichen Grillen auf dem Semnoz mit seinem fabelhaftem Panorama, wurde ein leiser Abgesang vorgenommen. Und als am nächsten Morgen Bindfäden vor dem Hotelzimmer herunterkamen, war schnell klar, dass die Tour des Alpes ein anderes, als das geplante Ende erlebt. Die Schlussetappe wurde für eine zeitigere Heimkehr geopfert und blieb gleichzeitig als „Cliffhanger“ für die nächste Tour im Köcher. Ein Muss zur Rückkehr, spätestens wenn die Erinnerungen etwas verblassen sollten.