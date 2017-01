Eine Woche mit vollem Programm

Torgau. Am ersten Ferientag, dem 13. Februar, wird so richtig das Tanzbein geschwungen. Von 10 bis 14 Uhr geht es beim Linedance für Anfänger daran, das Parkett zum Beben zu bringen und sich in guter alter Wild-West-Manier zu amüsieren. Im Anschluss warten außerdem noch selbstgemachte Smoothies in den wildesten Varianten darauf, von den Teilnehmern geschlürft zu werden. Getroffen wird sich hierfür in der Kulturbastion, Anmeldungen sind erwünscht.



Nach diesem wilden Start in die Woche geht es am Dienstag ganz entspannt zu. Mit Nadel und Filz geht es daran, aus dem Alltag auszusteigen und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Treffpunkt ist entweder um 9.30 Uhr an der Kulturbastion oder direkt am Schülertreff der Oberschule Beilrode um zehn Uhr. Circa vier Stunden sind für das Kreativprogramm angesetzt, falls anschließend der eine oder andere Magen knurren sollte, wird noch etwas Leckeres gekocht. Der Abend steht dann im Zeichen des Theaters. Ab 17 Uhr geht es in der Kulturbastion darum, etwas Neues auszuprobieren und sich seiner Fantasie hinzugeben. Der Titel des Ganzen lautet Projekt „Fluch(t)weg“ So ein Theater, und beschäftigt wird sich mit den eigenen Auswegen aus den Problemlagen des Alltags.



Für das Programm am Mittwoch ist eine unbedingte Voranmeldung vonnöten. Von 9.30 Uhr bis 14 Uhr geht es hier auf Entdeckertour in das Reich der Sterne und Planeten, auf welcher die faszinierende Welt der Gestirne entdeckt werden. Vom gemeinsamen Treffpunkt an der Kulturbastion geht es in das Eilenburger Planetarium. Hierfür wird ein Unkostenbeitrag von 5 Euro erhoben.

Ebenfalls um einen kleinen Obulus gegbeten wird am nächsten Tag, dem Donnerstag. Dieser beträgt für jeden der beiden Programmpunkte 50 Cent. Der erste findet im Schülertreff der Oberschule Beilrode statt (Abfahrt 9.30 an der Kulturbastion) und trägt den Titel „Seenot trifft schwarze Geschichten“. Hier geht es darum, mit einer Menge Köpfchen, der Kraft der Fantasie und einer großen Portion Einfallsreichtum der Lösung verschiedener, rätselhafter Geschichten auf den Grund zu gehen und diese aufzuklären. Wer dann vom vielen Nachdenken Hunger bekommen hat, kann sich auf das gemeinsame Spaghetti kochen freuen. Für den Abend ist dann ein Besuch im Kino angesetzt. Ab 16.30 hebt sich in der Kulturbastion der Vorhang und die Kinder können bei leckerem Popcorn den Film „Die Geheimnisse der Spiderwicks“ genießen.



Nach einer abwechslungsreichen Woche bildet dann der Freitag, 17. Februar, mit einem kleinen Ausflug einen runden Abschluss. Vom Treffpunkt am Torgauer Bahnhof geht es in Richtung Stadtteil Nord-West, in das Jugendcafé Chill Out. Um einen guten Start in den Tag zu garantieren wartet dort für alle Interessierten ein gemeinsamens Frühstück, anschließend kann bei Darts, Kicker oder Tischtennis der Mittag genossen werden. Auch hierfür wird ein kleiner Unkostenbeitrag von 50 Cent pro Person erhoben. Das Programm findet von 10 bis 14 Uhr statt.