Eine neue Internetseite für den Elberadweg

Torgau. Der Frühling und die Radfahrersaison rücken immer näher, auch wenn das Wetter noch nicht so mitspielt. TZ sprach mit Mandy Krebs von der Koordinie- rungsstelle Elberadweg Süd.



TZ: Gibt es aus Ihrer Sicht etwas Neues zu vermelden?

M. Krebs: Ja, unsere Web-Seite im Internet wurde neu gestaltet. Sie ist seit Mitte Januar in Betrieb, aber noch nicht ganz fertig. Wer möchte, kann sich unter www.elberadweg.de gerne einen Eindruck verschaffen. Und natürlich können auch noch Verbesserungswünsche und Anregungen an uns herangetragen werden.



Gibt es auch eine aktuelle Übersicht über die Baustellen und Umleitungen am Elberadweg?

Ja, die Rubriken sind geblieben. Unter „News“ sieht man, wo gearbeitet wird. Allerdings haben wir hier geplant, noch eine Karte einzuarbeiten, sodass man besser überblicken kann, in welchem Bereich die Baustellen sind. Was den Elberadweg selbst betrifft, so fehlt auch noch die ostelbische Route in der Karte.



Diese Strecke wurde 2016 neu in die Beschilderung einbezogen!

Darauf sind wir sehr stolz, dass das geklappt hat. Die Bemühungen liefen bekanntlich über viele Jahre und es ist den Verantwortlichen vor Ort zu danken, dass sie drangeblieben sind. Ich selbst habe die Strecke Torgau bis Prettin neulich getestet und ich muss sagen: Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.