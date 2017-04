Eine wachsende Sehenswürdigkeit für Döbrichau

Ostelbien ist um eine Sehenswürdigkeit reicher. Gemeinsam mit leider sehr wenigen Gästen stießen Angelika Meyer-Mittmann und Hans Jürgen Mittmann am Karfreitag auf die Einweihung des Kräuterengels an.

Döbrichau. Ostelbien ist um eine Sehenswürdigkeit reicher. Gemeinsam mit leider sehr wenigen Gästen stießen Angelika Meyer-Mittmann und Hans Jürgen Mittmann am Karfreitag auf die Einweihung des Kräuterengels an. Dieser neueste Streich des selbst ernannten Hans Dampf wird in den nächsten Monaten und Jahren ganz sicher wachsen und gedeihen und sich zur pflanzlichen Grundlage für das Wirken des Döbrichauer Heilkräuterwandervereins entwickeln.



Gleichzeitig soll der Kräuterengel auch den einen oder anderen Touristen zum Verweilen verleiten. Das ist gut möglich, schließlich liegt er am Lutherweg. Jetzt werden die Beete, die dem Engel seine Form geben und am Freitag noch durch eine Kalkspur markiert waren, aber erstmal bepflanzt. Wie Angelika Meyer-Mittmann erklärte, geschieht das ausschließlich mit einheimischen Heilkräutern.