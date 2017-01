Eineiige Zwillinge landen vor Gericht

Torgau. Was ist das denn? Zwei gleich aussehende Männer stehen vor dem Amtsgericht Torgau. Kein Wunder, die 22-jährigen Angeklagten sind eineiige Zwillinge. Am gleichen Tag in der gleichen Hauptverhandlung müssen sich Steffen F. und Norbert F. (Namen von der Redaktion geändert) aus einem Dorf in Nordsachsen verantworten.

Torgau. Was ist das denn? Zwei gleich aussehende Männer stehen vor dem Amtsgericht Torgau. Kein Wunder, die 22-jährigen Angeklagten sind eineiige Zwillinge. Am gleichen Tag in der gleichen Hauptverhandlung müssen sich Steffen F. und Norbert F. (Namen von der Redaktion geändert) aus einem Dorf in Nordsachsen verantworten. Die Ursache für ihr Fehlverhalten ist ebenfalls gleich: Beide waren am 27. Mai vorigen Jahres hochgradig betrunken, fuhren trotzdem Fahrrad, stürzten auf der Promenade in Torgau.



Doch die Straftaten, wegen derer die ledigen Männer angeklagt wurden, waren völlig unterschiedlich. Steffen F. kam mit dem Rad angeblich wegen einer Bordsteinkante zu Fall. Der Arbeitslose ohne Berufsabschluss musste sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Norbert F., Hochbaufacharbeiter, arbeitslos, derzeit im Krankenstand, erklärte dagegen der Polizei nach seinem Sturz, dass er von einem Pkw noch in der Erzenstraße kurz vor Erreichen der Promenade abgedrängt wurde und so an eine Bordsteinkante geriet. Der Mann, der sich dabei leicht verletzte, konnte den Polizisten nach dem angeblichen Crash weder den Pkw-Typ noch irgendwelche andere Fakten vom mutmaßlichen Unfall nennen. Die Lüge mit dem plötzlich auftauchenden Auto gab er bereits kurze Zeit später bei einer weiteren Anhörung durch die Polizei zu. Ihm wurde die Vortäuschung einer Straftat vorgeworfen.



2,29 Promille

Beim schwerer verunfallten Steffen wurden bei einer um 0.35 Uhr im Krankenhaus Torgau vorgenommenen Blutprobe stattliche 2,29 Promille Blutalkoholkonzentration festgestellt. Ins Krankenhaus transportiert wurde er zuvor aber auf Anraten der Polizei, weil er sich bei seinem Sturz mit dem Fahrrad erhebliche Verletzungen im Gesicht zugezogen hatte. Er machte vor dem Amtsgericht von seinem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch.

Sein ebenfalls gestürzter Bruder Norbert F. kehrte nach dem Crash zur Party eines Kumpels der Zwillinge zurück, wo sie mit mehreren Bekannten bereits vorher reichlich gebechert hatten. Dort habe Norbert F. nach dem

Sturz noch einmal eine halbe Flasche Wodka getrunken. Anschließend sei er mit dem Gastgeber der Fete per Taxi ins Krankenhaus gefahren, um sich nach seinem verunglückten Zwillingsbruder zu erkundigen. Das gestaltete sich jedoch schwierig, „denn im Krankenhaus war ich nicht mehr Herr meiner Sinne“, gestand Norbert F. ein.



Nach dessen ersten, wirren Aussage im Anschluss an den mutmaßlichen Unfall waren die Polizisten zurück zur angeblichen Unfallstelle Erzenstraße/Promenade gedüst. Dort stellten sie keinerlei Spuren eines möglichen Zusammenpralls des Radfahrers Norbert F. und eines unbekannten Autofahrers fest, erklärte einer der Beamten vor Gericht. „Wir konnten nicht mal ein Plastikteilchen finden. Für uns war klar: Hier ist nichts passiert“, sagte der Polizist. Er erklärte zudem, dass Norbert F. bei der späteren erneuten Anhörung zugab, dass es nie einen Autounfall gegeben habe und dass beide vor ihren Stürzen mit den Rädern gefahren seien und sie nicht geschoben haben.



Filmrisse

Fakt ist, dass die Angeklagten offenbar von den Geschehnissen der Nacht wenig wissen. Extrem hoher Alkoholgenuss hat offenbar zu Filmrissen geführt. Beide gaben vor Gericht zu, in den vergangenen Jahren respektable Mengen Alkohol und auch Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Steffen F. indes wurde am Tag der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht aus dem Fachkrankenhaus Hubertusburg Wermsdorf entlassen, wo er sich einer vierwöchigen Entgiftung unterzogen hatte. Er hoffe, im Februar eine Langzeittherapie aufnehmen zu dürfen. Sein Bruder Norbert F. erzählte den Juristen, dass er die Absicht habe, sich ähnlichen Maßnahmen zu unterziehen wie der Bruder. Konkret unternommen habe er allerdings noch nichts. Er räumte vor Gericht ein, derzeit viel Alkohol zu trinken und Crystal Meth zu konsumieren.



Mehrfach vorbestraft

Die Zwillingsbrüder sind mehrfach vorbestraft. Steffen F. leistete sich Straftaten wie Diebstahl, vorsätzliche Körperverletzung, Hehlerei, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Erschleichung von Leistungen. Dafür erhielt er Geldstrafen sowie Freiheitsstrafen mit Bewährung. Einmal landete er sogar im Knast. Norbert F. weist sogar acht Vorstrafen aus. In seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung erklärte er, dass es ihm leid tue, eine Straftat vorgetäuscht zu haben.



Urteile

Der Richter folgte bei seinen zwei Urteilen den Vorschlägen des Staatsanwaltes. Steffen F. wurde wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 13 Euro, gleichbedeutend mit 910 Euro, verurteilt. „Gegen Sie sprechen die zahlreichen Vorstrafen. Allerdings sind Sie bei Ihrer Fahrt unter Alkohol mit einem Fahrrad und nicht mit einem motorisierten Fahrzeug unterwegs gewesen“, fügte der Richter an. Zwillingsbruder Norbert F. wurde wegen Vortäuschens einer Straftat ebenfalls zu 70 Tagessätzen zu je 13 Euro verurteilt. Auch bei ihm fielen die Vorstrafen ins Gewicht. Positiv wurde sein Geständnis gewertet.