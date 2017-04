Einladung zu einem Spielchen am 1. Mai

Tennis. Die Kinder der Tennisvereine aus Torgau und Großwig sagten sich, was unsere Omas und Opas können, haben wir schon lange drauf! Zum Abschluss der Hallentrainingssaison trafen sich die Kinder beider Vereine in der Tennishalle in Großwig zu einem Freundschaftsspiel.

Die beiden Übungsleiter, Beate Lausch und Sebastian Schmidt, hatten ihre Schützlinge in den vergangenen Monaten intensiv auf diesen Leistungsvergleich vorbereitet. Mit Freude war festzustellen, mit welchem Elan, Spaß und bereits erworbenem Können der gelbe Filzball über das Netz geschlagen wurde. In Einzel – und Doppelmatches wurde um jeden Punkt gerungen. Für die Großwiger Kinder war es erst das zweite mal , dass sie in einem Wettbewerb antraten.

Gewonnen haben an diesem Sonnabendvormittag alle und nahmen zudem die Motivation mit nach Hause, in den nächsten Trainingseinheiten noch zielstrebiger zu üben. Beim nächsten Freundschaftsvergleich wird der eine oder andere verlorene Punkt gewiss ein Winner werden. Mit Brause, selbst gebackenem Kuchen und Würstchen fand das sehr gelungene Aufeinandertreffen seinen Abschluss und einige neue Sportfreundschaften wurden geschlossen. Für die Torgauer Kinder folgen in den nächsten Monaten Punktspiele.

„Die Großwiger wünschen viel Erfolg dabei“, so Dr. Heinz Pelc vom TC Großwig. Der nächste Höhepunkt im Tennisclub Großwig ist die Eröffnung der Freiluftsaison am 1. Mai auf der Tennisanlage im Sport-Paradies Großwig. Wie in jedem Jahr gestaltet der Verein ein Familienfest, zu dem jeder am Tennis Interessierte herzlich eingeladen ist. Dazu Dr. H. Pelc: „Bringen Sie Ihre Kinder, deren Großeltern und Freunde mit. Probieren Sie sich an diesem Tag kostenfrei aus. Schläger, Bälle und guter Rat sind vorhanden.“ Lediglich passendes Schuhwerk sollten die Besucher mitbringen, die sich selbst auf dem Court ausprobieren möchten. Und Pelc hat noch einen Tipp parat: „Und unser Catering ist auch nicht zu verachten“. Na dann, nichts wie auf, am 1. Mai nach Großwig!