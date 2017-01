Einwohnerrückgang und Jubiläen

Arzberg. Die Einwohnerzahl in der Gemeinde ist von 2500 im Jahr 1998 auf zuletzt 1937 Personen gesunken. Laut Schätzung des Statistischen Landesamt könnte die Zahl bis 2025 noch auf 1800 Einwohner sinken. Dies gab Bürgermeister Holger Reinboth am Freitag beim Neujahrsempfang bekannt.



Immerhin gab es im Vorjahr auch 13 Neugeborene, zehn Jungs und drei Mädchen – insgesamt vier Babys mehr als 2015. Ein Trend ließe sich aber hier nicht erkennen. Erfreulich sind die Jubiläen, die in diesem Jahr in der Gemeinde Arzberg ins Haus stehen. Vor 775 Jahren wurde der Ortsteil Kötten erstmals urkundlich erwähnt, vor 765 Jahren der Ortsteil Kamitz. Vor 25 Jahren wurde das Lehr- und Versuchsgut Köllitsch geschaffen und vor 20 Jahren wurde der Ostelbien-Verein gegründet. Vor zehn Jahren begann die Konzeptarbeit für das OMA-Haus.