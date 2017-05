Einzigartiges Projekt im Freistaat

Torgau/Leipzig. 19,5 Meter hoch, 5 Stockwerke umfassend und komplett aus Holz gebaut. In Leipzig wird momentan an dem sogenannten Z8 gearbeitet, einem fünfgeschossgigem Wohn- und Geschäftshaus einer Bauherrengemeinschaft, welches komplett nachhaltig aus Massivholz gefertigt wird. Ein in dieser Dimension und Höhe einzigartiges Projekt innerhalb des Freistaates. Dieses interessante Bauvorhaben wird es von der Zimmerei Hirmer gebaut, einem in Torgau gegründeten und nach wie vor hier ansässigen Unternehmen.



„Eigentlich ist das Haus gar nicht komplett aus Holz“, erklärt Geschäftsinhaber Mike Hirmer gleich zu Beginn. „Das Treppenhaus sowie der Aufzugsschacht sind aus Stahlbeton, wegen des erhöhten Brandschutzes, welcher ungerechtfertigterweise für ein solches Projekt angewandt wird. Das war dann ein grauer Turm in der Mitte, um den das Gebäude herum gebaut wurde.“ Und eben jene Brandschutzbestimmungen erwiesen sich als größte Hürde schon vor Baubeginn. Ganze zwei Jahre habe es gedauert, bis der Planer seine Arbeit abgeschlossen hatte und komplett genehmigt bekam. Am 9. Mai 2016 hatte die Torgauer Zimmerei ihr Angebot eingereicht. Ende Mai wurde der Auftrag erteilt und ab dann ging es für das Team von Mike Hirmer auch bereits in die Planungsphase dieses ambitionierten Projektes.



Im November vergangenen Jahres fand diese dann ihren Abschluss. Nun begann die Produktion und das Abbinden der CLT-Massivholz-Elemente (Wände) und BSH (Träger und Säulen). Am 27. Februar konnte es mit den eigentlichen Bauarbeiten losgehen. Gerade einmal fünf Wochen brauchten die vier Leute, die für die Zimmerei Hirmer auf der Leipziger Baustelle arbeiteten, um den Rohbau fertigzustellen. Für Mike Hirmer keine große Überraschung. „Wenn man das Objekt als Mauerwerk errichtet hätte,würde man vermutlich fünf Monate für den Rohbau benötigen. So aber konnten wir es im Bruchteil der Zeit schaffen.“ Am 30. März wurde nämlich schon das Richtfest gefeiert.



Anfang April war dann der Rohbau des Gebäudes an der Ecke Felsenkellerstraße - Zschochersche Straße in Leipzig abgeschlossen. Eine Woche später erfolgte der Einbau der Fenster und die Ausbaugewerke konnten mit ihrer Arbeit beginnen. Jetzt geht es für die Zimmerei an die Installation der beiden, übereinanderliegenden Fassaden. Dabei handelt es sich um eine Wärmedämmefassade, welche dann von einer hinterlüfteten Holzfassade abgedeckt wird. Drei Monate sollen diese Arbeiten in Anspruch nehmen. In der vergangenen Woche wurde mit der Wärmedämmung und der Unterkonstruktion aus Aluminium begonnen.



Das nächste größere Projekt im Terminplan von Mike Hirmer ist im Leipziger Zoo angesiedelt. Hier hat die Zimmerei einen Auftrag erhalten, einige neue Stallanlagen zu errichten. Diese werden im neuen Themenbereich „Südamerika“ ihren Platz finden. Voraussichtlich ab August beginnen die Arbeiten dazu.



Neben dem Z8 in Leipzig realisiert die Zimmerei Hirmer außerdem gerade ein weiteres tolles Projekt. In Weimar entsteht ein zweistöckiger Kindergarten aus Massivholz-Wänden. Für das Raumklima und hinsichtlich der Umweltverträglichkeit ebenfalls ein bedeutungsvolles Vorhaben.