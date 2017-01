Elbaue-Roland-Kicker in der Endrunde

Die SpG Wermdorf/Luppa und der SV FA Doberschütz-Mockrehna hatten ihre Gegner und Spiele fast immer im Griff, dennoch mussten sie nach jeweils zwei Siegen und drei Remis ebenso die Segel in der Vorrunde streichen. Mit der SpG Merkwitz/ Oschatz II und der SpG Elbaue Torgau/SV Roland Belgern erkämpften die zwei spielstärksten Teams dieser Vorrunde die beiden Qualifikationsplätze für die Endrunde, die am 29. Januar, ab 14.30 Uhr in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm ausgespielt wird.



Statistik:

Ergebnisse: Elbaue Torgau/Belgern – Dob.-Mockrehna 2:0 (TS: 2 x Fiedler), Mügeln-Ablaß – Dahlen 1:0, Merkwitz/Oschatz II – Schildau 2:2 (TS Schildau 2 x Elschner), Luppa/Wermsdorf II – Elbaue Torgau/Belgern 1:1 (TS Elbaue 0:1 Jäger), Dob.-Mockrehna – Mügeln-Ablaß 1:1 (TS Mockrehna Theinert), Dahlen – Merkwitz/Oschatz II 1:2, Schildau – Luppa/W. II 0:1, Elbaue Torgau/Belgern – Mügeln-Ablaß 5:0, Merkwitz/Oschatz II – FA Dob.-Mockrehna 1:1 (TS Mockrehna Waluszyk), Luppa/W. II – Dahlen 3:1, Schildau – Elbaue Torgau/Belgern 1:3 (TS Struwe, Mertig und 2 x Fiedler), Mügeln-Ablaß – Merkwitz/Oschatz II 0:4, Dob.-Mockrehna – Luppa/W. II 1:1, Dahlen – Schildau 1:2 (TS Elschner/0:2 Vogel), Elbaue Torgau/Belgern – Merkwitz/Oschatz II 0:1, Luppa/W. II – Mügeln-Ablaß 0:0, Schildau – Dob.-Mockrehna 0:1 (TS Kötz), Dahlen – Elbaue Torgau/Belgern 1:2 (TS 2 x Fiedler), Merkwitz/Oschatz II – Luppa/W. II 3:1, Mügeln-Ablaß – Schildau 0:3 (3 x Birnbaum), Dob.-Mockrehna – Dahlen 3:0 (Kötz, Theinert, Becker)

Endstand: 1. SpG Merkwitz / Oschatz II 13:05 14 2. SpG Elbaue Torgau/ Belgern 13:04 13 3. FA Dob.-Mockrehna 07:05 09 4. SpG Luppa/Wermsdorf II 07:06 09 5. TSV 1862 Schildau 08:08 07 6. SV Mügeln-Ablaß 09 02:13 05 7. FSV Wacker Dahlen 04:13 00

Elbaue Torgau/Roland Belgern; John Josch, Tim Fritzsche, Marcel Thieme, Cedric Oppermann, Kevin Thomas, Tito Schuller, Linus Jäger, Benjamin Mertig, Lenard Fiedler

FA Dob.-Mockrehna: Tobias Frmm, Fritz Theinert, Leonie Siegert, Johannes Dillmann, Simon Walusczyk, Moritz Kötz, John Mikel Becker, Tim Kohl

TSV Schildau: Benny Hauptmann, Laura Schöche, Werner Richter, Aron Birnbaum, Marwin Elschner, Luca Vogel, Vincent Stuwe