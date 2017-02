Elbe Day kämpft um seine Zukunft

Torgau. Die Gesprächsatmosphäre wurde als sehr angenehm beschrieben – allein, ob’s für einen Nachschlag für den Elbe Day reicht? Das entscheiden Nachbesserungen im Fördermittelantrag. Diese sollen nun von der Stadtverwaltung auf den Weg gebracht werden.



Vor wenigen Tagen trafen sich Vertreter der Stadt und des Kulturraums Leipziger Raum, um eben über jene finanziellen Fragezeichen zu sprechen. Hintergrund war eine vom Kulturraum in Aussicht gestellte Kürzung der Gelder um gut die Hälfte. Von den beantragten 11 000 Euro sollten nur 5000 Euro übrigbleiben. Die Empörung bei Kulturreferent Dr. Michael Reiniger („Die Kürzung ist inakzeptabel.“) war groß. Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) hatte während der jüngsten Beratungsrunde des Elbe-Day-Festkomitees von einem falschen Signal gesprochen.



Und auch zur Stadtratssitzung wurde das Thema Elbe Day aufs Tapet gebracht. Fred Barrakling (DIE LINKE) hatte hierzu die Einwohnerfragestunde genutzt. Er wollte von der Verwaltung wissen, welche Vorstellungen es gebe, die Feierlichkeiten wieder in jene Bahn zu lenken, die dem Anspruch der historischen Begegnung am Ende des Zweiten Weltkrieges gerecht werde. Hierzu hatte Barth wiederholt klar zum Ausdruck gebracht, dass auch ihr der Elbe Day, so wie er sich in den vergangenen Jahren präsentiert habe, nicht gefalle. Das Alleinstellungsmerkmal, das Torgau damit habe, müsse ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang verwies sie unter anderem auf den Plan zur Errichtung eines Begegnungszentrums am Oberhafentor (TZ berichtete bereits). Hierzu würden am 22. März ab 15 Uhr im Rathaus die fünf besten Konzepte von Architektur-Studenten öffentlich vorgestellt.



Darüberhinaus will die Stadt in diesem Jahr neue Wege beschreiten. So soll es – abgesehen von der Hauptbühne an den Elbanlegern – in der Altstadt gleich mehrere Hoffeste samt Straßenmusik geben. In einzelnen Straßen sind Verantwortliche bestimmt worden, die engen Kontakt zur Verwaltung halten. Der Markt verspricht neben einer begehbaren Brücke – immerhin will Torgau mit dem Elbe Day symbolisch selbige bauen – auch ein kostenloses Hüpfburgenland für Kinder. Der Wirteverein sprach sich zudem für eine kulinarische Vielfalt aus, um nicht zuletzt den Gästen mehr zu bieten als Standard-Bratwurst und Bier – Letzteres aller Wahrscheinlichkeit nach in einem Pfandbecher! Ohnehin rechnet Wirtevereins-

chefin Beatrix Dörge mit reichlich Gästen. Dem Gedenkjahr zur 500. Reformationsjubiläum sei Dank erwartet sie im April auf Grund vieler bereits getätigter Reservierungen „Land unter“ in Torgau – eine Annahme, die von Anja Bauermeister vom TIC geteilt wird.



Was es zum diesjährigen Elbe Day wohl nicht geben wird, ist der Streit ums Plakat. Dieses sorgte im vergangenen Jahr mit seiner Dreiteilung für erhitzte Gemüter. Schuld war der Tag des deutschen Bieres, der jeweils am 23. April an den Erlass des bayerischen Reinheitsgebots im Jahr 1516 erinnert. In Torgau wollte man dies 2016 zum Anlass nehmen, um den Elbe Day ganz offiziell mit einer Biermeile zu ergänzen – ein Versuch der kläglich scheiterte.



Nicht zu vergessen: Am 25. April weilt ein begehbarer Truck in der Stadt. Unter dem Titel „Torgau baut Brücken. Reformation – Begegnung – Gegenwart“ soll mit kulturellen Beiträgen eine Brücke von der Reformationszeit über die historische Begegnung 1945 bis ins Heute geschlagen und nach verbindenden Werten zwischen Nationen und Religionen gefragt werden.