Elbe Day schlägt Brücke zum Reformationsjubiläum

Torgau. Ein dichtgepacktes Programm wartet in der kommenden Woche rund um die Feierlichkeiten zum Elbe Day auf die Besucher. Die Große Kreisstadt erinnert damit an das Zusammentreffen der Alliierten auf der Elbbrücke am 25. April 1945 vor nunmehr 72 Jahren.

Die Hoffnung ist groß, dem Elbe Day mit der Einbindung der Innenstadt wieder Leben einzuhauchen. Eine blaue Europa-Karte auf dem Fußboden, viel Multimedia, ein Hauch von Wohnzimmeratmosphäre: Am Dienstag, dem 25. April, sind alle Torgauer und Gäste zwischen 10 und 18 Uhr eingeladen, den Reformationstruck zu besuchen, der auf dem „Europäischen Stationenweg“ zum Reformationsjubiläum quer durch Europa reist und anlässlich des Elbe Day unter dem Motto „Torgau baut Brücken. Reformation – Begegnung – Gegenwart“ auf dem Markt Station macht. Der Truck war Tausende Kilometer unterwegs, bevor er am 20. Mai in Lutherstadt Wittenberg ankommen wird, wo die Weltausstellung Reformation ihren Anfang nimmt.

Ebenso auf dem Markt bauen am selben Tag um 15 Uhr Torgauer und Schildauer Schüler gemeinsam mit Flüchtlingen an einer symbolischen Brücke aus bunt gestalteten Bausteinen (TZ berichtete bereits mehrfach). Anders als im Vorjahr, nämlich am Nachmittag um 16 Uhr, gibt es diesmal die offizielle Gedenkveranstaltung am Denkmal der Begegnung, der sich um 17 Uhr eine Festveranstaltung im Rathaus mit anschließendem Empfang anschließt.

Stark nachgefragt ist für den 28. April die von der Jungen Union um 15.30 Uhr im Rathaus organisierte Podiumsdiskussion, zu der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble erwartet wird.

Vom 28. bis zum 30. April heißt es dann wieder „Down by the riverside“. Nationale und internationale Musiker bringen die Stadt mit Folk, Blues, Pop, Ska, Dixieland und Jazz zum Klingen. Es haben sich unter anderem High Fidelity aus Hannover, Dancing me & The Ska Machine aus München, die Lamarotte Jazzband aus den Niederlanden, die Elb Meadow Ramblers sowie Thomas Stelzer & friends aus Dresden angesagt.

Die Händler der Torgauer Innenstadt laden am Samstag, dem 29. April, zur langen Shoppingnacht und haben sich viele Überraschungen ausgedacht. Ein Flohmarkt und Straßenfeste unterschiedlicher Nationen einschließlich kulinarischer Verköstigung und ländertypischer Musik laden zum Verweilen ein. Highlight am Samstagabend ist traditionsgemäß das musikalische Höhenfeuerwerk um 22 Uhr an der Elbe.

Eine weitere Attraktion, diesmal für die jüngsten Elbe-Day-Besucher, findet sich auf dem Marktplatz. Hier lädt ein kostenfreies Hüpfburgenland am Samstag und am Sonntag alle Kinder zum ausgiebigen Hüpfen und zum Toben auf sieben unterschiedliche Burgen ein. Eine Bastel- und Malstraße sowie ein Lampionumzug am Samstag um 20.30 Uhr runden das Programm für die jungen Besucher ab.

Der Sonntag beginnt 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Schlosskirche und klingt mit Open-Air-Musik am Elbufer aus. Wer noch weiterfeiern will, kann dies ab 18 Uhr bei der Walpurgisnacht auf dem Festplatz der Geharnischten.

Verschiedene Ausstellungen, Führungen und Lesungen, unter anderem mit Tim Pröse beschäftigen sich mit der historischen Begegnung an der Elbe und dem Kriegsende in Europa.

Info:

Das ausführliche Programm zum Elbe-Day ist im Internet unter der Adresse www.elbeday.de einsehbar. Ebenso lohnt ein Blick in das aktuelle Stadtmagazin, das in der kommenden Woche am 27. April in einer Auflage von 23 000 Stück an sämtliche Haushalte der Region verteilt wird.