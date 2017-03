Elbe Day: Finanzielles Loch verfüllt

So schnell kann sich das Blatt wenden: Noch Anfang Februar war der Aufschrei groß. Schickte sich der Kulturraum Leipziger Raum doch an, die beantragte Unterstützung für den diesjährigen Elbe Day um mehr als die Hälfte zu kürzen. Statt 11 000 Euro sollte es nur 5000 Euro geben. Ein Umstand, der den eigentlich kaum aus der Ruhe zu bringenden Kulturreferenten der Stadt, Dr. Michael Reiniger, mal so richtig zaghaft auf den Tisch hat klopfen lassen. Immerhin.

Und auch bei Oberbürgermeisterin Romina Barth war die Laune ob der finanziellen Lücke schon mal besser. Höflichst formulierte sie ihre Kritik an den Kürzungsplänen als falsches Signal. Am Montag nun ein gänzlich anderes Bild: Als ob ein Füllhorn die Euronen über Torgau hat regnen lassen, war von der Anspannung knapp einen Monat zuvor bei Reiniger und Barth rein gar nichts mehr zu spüren. So dann auch die frohe Kunde, die Reiniger den Mitgliedern des Festkomitees überbringen konnte: Der Kulturraum habe zugesagt, seine finanzielle Beteiligung nun doch auf 9000 Euro hochzuschrauben. Dem noch nicht genug rechnet Torgau auch mit einer größeren Unterstützung seitens der Sparkasse, die erst vor wenigen Tagen ihre vieldiskutierten „Umstrukturierungspläne“ bekanntgab. Zahlen wurden hier jedoch noch nicht genannt. „Da wollen wir uns noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen“, sagte Reiniger.

Mehr Geld für den Elbe Day verspricht auch eine ausgeweitete Kooperation mit dem Torgauer Wirteverein. So würden diesmal nach Angabe der Vorsitzenden Beatrix Dörge die kompletten Stände vom Wirteverein vermarktet, auf dass das Mehr an Standgebühren an die Stadt weitergereicht werde. Dem noch nicht genug hat ein weiterer Verein seine Unterstützung für den Elbe Day zugesagt. Wie die Oberbürgermeisterin erläuterte, seien beim länderübergreifenden Verein „Kulturregion Elbe“* 8000 Euro beantragt worden. Allerdings gehe man davon aus, dass es am Ende wohl weniger geben werde. Voraussetzung sei jedoch, dass die Stadt Mitglied sei. Jahresmitgliedschaft: 100 Euro.

Alles in allem scheint die Finanzierung des Elbe Day mittlerweile gesichert. In etwa 30 000 Euro fallen hierfür jährlich an. Dahingehend gab’s dann auch keinerlei Diskussionen, als das Festkomitee über die Vergabe des Feuerwerks (zu erleben am 29. April um 22 Uhr) zu befinden hatte. Für knapp 2400 Euro haben die Leipziger „Fire & Magic“ den Zuschlag erhalten. Ihre 12- bis 14-minütige Show verspricht den Gästen des Elbe Day 23 Bilder mit 5457 Effekten.

Auch was das Musikprogramm betrifft, ist im Grunde genommen alles festgezurrt. Noch offen war am Montag, ob das Jugendblasorchester der Kreismusikschule am 29. April auf der Bühne an den beiden Elbanlegern bereits um 10 Uhr beginnen sollte. Hintergrund ist, dass erst um 14 Uhr mit den Synkopenmuffeln der nächste Showact auftritt und damit ein recht langes „Unterhaltungsloch“ entstünde. Desweiteren können Besucher an jenem Samstag, der zudem mit einer langen Shoppingnacht aufwartet, erleben:

• den Verein „Zusammenleben“ (Torgau)

• Cherryfield (Torgau)

• B.B. and the Blues Shacks (Hildesheim)

• The Travelin‘ Band (Berlin)

• Lamarotte (Niederlande)

• Supernichts (Köln)

• Der dumme August (Köln)

Am Sonntag gibt es auf dem Festplatz mit

Lamarotte, den Elb Meadow Ramblern (Dresden) und Thomas Stelzer&Friends (Dresden) dann Teil drei, denn musikalisch Auftakt ist bereits am Freitag, dem 28. April, mit „MENK – Torgau rockt den Elbe Day“. Hier warten „An Evelope“ (Freiberg), High Fidelity (Hannover) und „Dancing Me & The Ska Machine (München) auf Zuhörer. Und schon jetzt hatte die Oberbürgermeisterin eingeräumt, dass man beim Catering für sämtliche Bands deutlich besser abschneiden werde als noch im Vorjahr. Ein Lerneffekt, den vor allem Uwe Narkunat vom KAP wohlwollend vernahm.

Übrigens: Für die am 28. April vorgesehene Podiumsdiskussion mit Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble im Rathaus laufen derzeit die Anmeldungen ein.

Alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nicht ganz, denn wie sich am Montag zeigte, wird es wohl schwer, verschiedene Höfe zum Elbe Day zu öffnen. Falk Seifert brachte es auf den Punkt: „Dann eben vom Hof- zum Straßenfest.“ Und für dieses stehen einzelne Straßenverantwortliche parat, um spezielle Aktivitäten der Händlerschaft abzustimmen. So wurde beispielsweise auch angeregt, einen Trödelmarkt in die Innenstadt zu holen.

INFO:

* In Wittenberg wurde auf Initiative von Jürgen Klimke MdB, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Elbe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 2016 die Grün- dungsversammlung für den Verein „Kulturregion Elbe“ abgehalten, in dem sich Träger von Kulturveranstaltungen zusammenschließen. Zweck des Vereins ist die Stärkung der gemeinsamen kulturellen Identität in der Elbregion, die Elbe als verbindendes Element bei den Elbanrainern zu verankern und die Identifikation mit der Elbe zu stärken. Dazu sollen bestehende kulturelle Angebote besser miteinander vernetzt werden. Einen Schwerpunkt der Arbeit bildet zudem die Stärkung der Kultur in ländlichen Räumen. Gründungsmitglieder sind das Festival Sandstein und Musik, die Welterbe Regi- on Anhalt-Dessau-Wittenberg, die Flusslandschaft Elbe GmbH, die Samtge- meinde Elbtalaue, die Sommerlichen Musiktage Hitzacker, die Schubertiaden Schnackenburg sowie die Musikwoche Hitzacker. Als Kuratoriumsmitglied wurde unter anderem der Torgauer Marian Wendt bestimmt.